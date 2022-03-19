Шесть претендентов на пост президента Южной Осетии обжаловали отказ в регистрации

19 марта 2022, 16:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нарушения при сборе подписей, неполная информация о доходах и неудовлетворительные результаты теста на знание языка стали причинами отказа в регистрации 12 претендентам на пост президента Южной Осетии, пояснил Центризбирком. Давид Санакоев, Ибрагим Гассеев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. 20 февраля избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов. 15 кандидатов предоставили в ЦИК по 3500 подписей, двое не смогли собрать их достаточное количество. 15 марта Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты Южной Осетии, а 12 кандидатов получили отказ, в том числе Ибрагим Гассеев и Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что кандидаты, исключенные из борьбы за пост президента Южной Осетии, могут поддержать оппонентов Анатолия Бибилова, которые допущены к участию в выборах.

Регистрацию в качестве кандидатов на пост президента Южной Осетии прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Шесть претендентов, которые получили отказ от Центризбиркома в регистрации в качестве кандидата на на президентских выборах, обжаловали это решение в Верховном суде Южной Осетии, сообщила пресс-служба суда. "Административные исковые заявления на решение ЦИК об отказе в регистрации в Верховный Суд РЮО подали следующие претенденты в президенты: Аслан Кутаров, Давид Санакоев, Рустам Дзагоев, Гено Каджаев, Таймураз Тадтаев и Ибрагим Гассеев", - процитировало сегодня ИА "Рес" пресс-службу Верховного суда.

Суд уже принял к производству исковые заявления Давида Санакоева и Аслана Кутарова, вынесены определения о подготовке к судебному разбирательству, которое состоится в ближайшие дни, отмечается в публикации.

ЦИК пояснил причины отказа в регистрации кандидатов. Так, в подписных листах в поддержку Рустама Дзагоева, Давида Санакоева и Зелима Казиева были обнаружены нарушения, также кандидатами были представлены в Центризбирком неполные сведения о доходах. Основанием для отказа в регистрации бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева стали нарушения, выявленные в подписных листах в его поддержку.

Аслан Кутаров предоставил подписи избирателей после установленного по закону срока, также проверку прошли менее 3500 подписей. Таймураз Тадтаев собрал с соблюдением установленного порядка менее 3500 достоверных подписей избирателей, в том чиле менее 150 достоверных подписей избирателей по Ленингорскому району. Альберту Валиеву было отказано в регистрации из-за наличия у него грузинского гражданства, следует из постановлений, опубликованных на сайте Центризбиркома Южной Осетии 16 марта

Владимир Пухаев, Владимир Келехсаев и Гено Каджаев не получили зачет по итогам экзаменов на уровень владения государственными языками Республики. Алимбег Плиев и Алан Козонов не подали документы для регистрации, указано в постановлениях на сайте Центризбиркома Южной Осетии.

Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под беспрецедентным давлением со стороны властей, сказал политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров. По его мнению, в случае обжалования решения ЦИК рассчитывать на справедливое решение Верховного суда не приходится, так как этот орган подконтролен президенту.

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