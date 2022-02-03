Гагиев заявил о своем участии в политической карьере Бибилова

03 февраля 2022, 14:17

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Анатолий Бибилов стал президентом Южной Осетии при поддержке со стороны Аслана Гагиева, но на этой должности затянул вступление непризнанной республики в состав России, чем нарушил изначальные договоренности, заявил сам Гагиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября 2021 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах. На первом заседании было оглашено обвинительное заключение, Аслан Гагиев вину не признал.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом".

Анатолий Бибилов пришел к власти в Северной Осетии при поддержке Аслана Гагиева, сообщил сам Гагиев. "Я бы хотел извиниться перед своим народом <…>. Я хочу извиниться за то, что Бибилова привел к власти, нынешнего главу региона. <…> Привел его, будучи уверен в том, что он порядочный человек. Я за это хочу извиниться перед своим народом", – сказал Гагиев на кадрах ролика, опубликованном сегодня в Instagram-паблике region15.info.

Также он обвинил Бибилова в предательстве. "Первое что он сделал [после того как стал главой Северной Осетии], он предал меня", – подчеркнул Гагиев.

По его словам, Бибилов был должен взять курс на вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации для того, чтобы впоследствии Северная Осетия и Южная Осетия объединились в единый регион. Однако после того, как Бибилов стал президентом Южной Осетии, он изменил свои политические взгляды, из-за чего Южная Осетия до сих пор не вошла в состав России.

Напомним, в 2018 году "Новая газета" опубликовала большой материал об Аслане Гагиеве. По данным издания, свою преступную группировку, которая называлась "Семья", Гагиев создал в 2004 году. В нее входили сотрудники полиции, уголовного розыска и контрразведки, а также обычные жители Северной Осетии. Аслан Гагиев и члены его группировки были связаны со многими влиятельными чиновниками и их родственниками.

"Существование "Семьи" обеспечивалось, в том числе, за счет средств государственной "Финансовой лизинговой компании". В 2010 году в "Семье" начались разногласия, и "братья" начали убивать друг друга", - писало издание.

Ранее "Кавказский узел" писал о других преступлениях, связанных с бандой Гагиева. Так, житель Владикавказа Хетаг Джиоев подвергся пыткам после конфликта с соратником Гагиева. Он вступил с ним в конфронтацию из-за проблем при строительстве многоквартирного дома в городе Сочи. "При строительстве похищены инвестиции на 75 миллионов рублей. Свекор и мой муж Хетаг потребовали возврата имущества от партнера по бизнесу, который вел странные операции, и обратились в правоохранительные органы Краснодарского края", - рассказала Марина Гогичаева, жена Хетага Джиоева. После этого в дело вмешался человек, известный как "правая рука" Аслана Гагиева. "Он стал требовать, чтобы "не поднимали шум". Предлагал даже выехать свекру с ним в Австрию к Гагиеву для выяснения, но он отказался", - сообщила Гогичаева. Конфликт продолжился, позже на Хетага Джиоева напали семь человек в его магазине автозапчастей во Владикавказе. Было возбуждено дело по факту нападения на Джиоева. Соратник Гагиева долго скрывался, но потом сдался и был помещен в СИЗО.