Аслан Гагиев отказался признать свою вину перед судом

05 октября 2021, 00:20

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах. На первом заседании было оглашено обвинительное заключение, Аслан Гагиев вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд России просьбу изменить подсудность дела Аслана Гагиева из-за угрозы безопасности участников процесса. Верховный суд передал дело Аслана Гагиева в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. На предварительном слушании в Рстове-на-Дону Аслан Гагиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом".

В Южном окружном военном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела Аслана Гагиева. Помимо двух адвокатов - по соглашению и по назначению - в зале суда присутствовали шесть журналистов и семеро родственников Гагиева.

Потерпевшая Яна Гальперина, супруга убитого заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, участвовала в заседании по видеосвязи с Владикавказским гарнизонным военным судом, там же находился один из гособвинителей и переводчица, передал побывавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

По просьбе суда подсудимый представился. Аслан Гагиев рассказал, что родился в 1971 году в Грузии, а на вопрос об образовании ответил: "Три класса". "Что окончил вуз - это неправда, кто это написал - у них спросите. Три класса в школе в селе Болкви, по-русски вот даже не понимаю" - сказал Гагиев в ответ на слова судьи об имеющихся в деле документах.

Гагиев также затруднился ответить на вопрос, женат ли он сейчас. "Я не знаю, у меня была жена, когда мне было 17 лет, прописки не было, и я женился. А так гражданские жены есть у меня, я многоженец", - сказал Гагиев. Он заявил, что сейчас у него 11 несовершеннолетних детей, а младшему из них три с половиной года.

На вопрос о месте работы, Гагиев пояснил, что являлся "начальником, хозяином, собственником трех судостроительных верфей в Германии - "Nordic Yards" и других". "Я свободный художник. Собирал сначала ядерные установки, потом самолеты, потом корабли, зарабатывал деньги", - заявил он.

Гагиев также подтвердил, что ранее он был осужден Гагаринским районным судом Москвы по делу о побоях (статья 116 УК РФ, - прим. "Кавказского узла"), но освобожден от наказания по амнистии. "Но я не виноват был, просто посадили" - сказал он, улыбаясь.

Вопрос прокурора о том, менял ли он когда-либо свои имя, фамилию или отчество, Гагиев попросил перевести, после чего ответил отрицательно.

После этого по просьбе прокурора к делу были приобщены характеристики Гагиева из школы и диплом об окончании Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева. Из документов следует, что обучение велось на русском языке, и Гагиев имел по русскому языку оценку "четыре", после чего прокурор попросил освободить переводчицу от участия в процессе. Суд согласился с гособвинителем, после чего Гагиев проигнорировал несколько вопросов от судьи.

Гособвинитель зачитал объёмное обвинительное заключение, согласно которому Гагиев создал банду и преступное сообщество. По версии следствия, Аслан Гагиев лично дал указания убить заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, предпринимателей Владимира Лалиева, Таймура Кадзаева и Алана Торчинова, а также брата Торчинова - Тамерлана. Покушение на Тамерлана Торчинова произошло во время похорон Алана Торчинова, поскольку Гагиев объяснил исполнителям, что после них Торчинов может скрыться, говорится в обвинительном заключении. При покушении Тамерлан Торчинов был ранен, однако выжил, но погибли двое его родственников - Аслан Торчинов и Албег Плаев, еще один из его находившихся на похоронах родственников получил ранения.

В 2013 году в Беслане обстреляли траурную процессию на похоронах Алана Торчинова, тогда погибли Аслан Торчинов и Албег Плаев, Асланбек Торчинов и его брат Тамерлан получили ранения, но выжили. 2 февраля 2015 года силовики Северной Осетии сообщили о задержании 35-летнего Олега Дзарахохова, заподозренного в организации расстрела людей на похоронах и участии в преступной группировке Гагиева. В мае 2016 года суд приговорил Дзарахохова к 19 годам колонии строгого режима. Выживший Тамерлан Торчинов погиб позже, в этом году 23 марта он был найден мертвым. Его похитили 22 марта у городского ипподрома, насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Северной Осетии, а в апреле им было предъявлено обвинение в убийстве Торчинова.

Гагиева обвинили в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов группой лиц (часть 3 статьи 222 УК РФ), создании и руководстве бандой (часть 1 статьи 209 УК РФ), убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по предварительному сговору, сопряженном с бандитизмом, в том числе по мотиву кровной мести (пункты "а", "е1", "ж", "з" УК РФ части 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Гагиев слушал речь прокурора спокойно, держа руки в карманах или заложив их за спину. После оглашения обвинительного заключения Гагиев произнес длинную фразу на осетинском языке, а после замечания судьи перевел ее как "бред собачий". Он заявил, что отрицает свою причастность к вменяемым преступлениям.

"Один мотив мне дайте, что я это сам сделал, и я сознаюсь во всех убийствах, которые мне инкриминируют. Мало того, напишу заявление, что я убил вице-премьера правительства Северной Осетии! Ни одного мотива нет, они не хотят этого расследовать. Следствие не сделало ничего, прокурор пересказывает одни дежурные фразы. 70 с лишним трупов, и ни одного мотива нет, и вам никому не интересно?", - сказал Аслан Гагиев.

"Хотя бы задумайтесь, что произошло, из-за чего, хотя бы один мотив? Я убиваю премьер-министра, мэра - для чего, чтобы занять криминальное положение в Осетии - а для чего? У меня миллиарды долларов. Сделайте другую доследственную проверку и докопайтесь до истины! Вы же посадили невиновных, а все, кто действительно причастен, гуляют на свободе, потому что у них есть деньги и авторитет. Лалиев, Кадзаев, Торчинов - директора фабрик, и я у них вымогал деньги, они мне отказали? Или кто-то из них министр обороны, я у них заказал танк, а он пришел с кривым дулом? У вас же нет никаких доказательств, а только «бла-бла-бла»", - заявил Аслан Гагиев.

После этого была допрошена потерпевшая Яна Гальперина. Суть ее показаний свелась к тому, что она не знакома с Гагиевым и людьми, осужденными за исполнение убийства.

Ранее "Кавказский узел" писал о других преступлениях, связанных с бандой Гагиева. Так, житель Владикавказа Хетаг Джиоев подвергся пыткам после конфликта с соратником Гагиева. Он вступил с ним в конфронтацию из-за проблем при строительстве многоквартирного дома в городе Сочи. "При строительстве похищены инвестиции на 75 миллионов рублей. Свекор и мой муж Хетаг потребовали возврата имущества от партнера по бизнесу, который вел странные операции, и обратились в правоохранительные органы Краснодарского края", - рассказала Марина Гогичаева, жена Хетага Джиоева. После этого в дело вмешался человек, известный как "правая рука" Аслана Гагиева. "Он стал требовать, чтобы "не поднимали шум". Предлагал даже выехать свекру с ним в Австрию к Гагиеву для выяснения, но он отказался", - сообщила Гогичаева. Конфликт продолжился, позже на Хетага Джиоева напали семь человек в его магазине автозапчастей во Владикавказе. Было возбуждено дело по факту нападения на Джиоева. Соратник Гагиева долго скрывался, но потом сдался и был помещен в СИЗО.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Аслана Гагиева Алексей Егоров, помимо него, Гагиева защищают еще два адвоката, причем один из них - по назначению.

"Всего моему подзащитному вменяется пять эпизодов с шестью погибшими, а также ст.210 ч.1 - "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", ст.222 ч.3 - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", три эпизода по ст.209 ч.1 - "Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой", - пояснил Алексей Егоров.

Всего на суде должны выступить 11 потерпевших, причем допрос одной из них прошел сегодня, сообщил адвокат. Потерпевшие вряд ли сообщат какую-то информацию, кроме того, что их родственники были убиты, предположил он. "Они часто даже не имеют представления о том, что реально делали их погибшие родственники" - заключил Алексей Егоров.

Продолжение рассмотрения дела назначено судом на 10.00 мск 5 октября.

Напомним, в 2018 году "Новая газета" опубликовала большой материал об Аслане Гагиеве. По данным издания, свою преступную группировку, которая называлась "Семья", Гагиев создал в 2004 году. В нее входили сотрудники полиции, уголовного розыска и контрразведки, а также обычные жители Северной Осетии. Аслан Гагиев и члены его группировки были связаны со многими влиятельными чиновниками и их родственниками.

"Существование "Семьи" обеспечивалось, в том числе, за счет средств государственной "Финансовой лизинговой компании". В 2010 году в "Семье" начались разногласия, и "братья" начали убивать друг друга", - писало издание. "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК), которую контролировал Гагиев, занималась развитием гражданского авиастроения в России и получала миллиарды рублей из федерального бюджета, а деньги уходили из компании на подставные фирмы, существовавшие только на бумаге. В 2008-2009 годах в руководстве компании начались разногласия, а в 2012 году ФЛК была признана банкротом, к тому моменту многие участники банды Гагиева уже предстали перед судом, писала "Новая газета".