Трем жителям Беслана предъявлено обвинение в убийстве депутата

02 апреля 2021, 13:02

Арестованным по делу о похищении и убийстве депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова предъявлено обвинение, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Беслана Тамерлан Торчинов был найден мертвым 23 марта. По подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Северной Осетии, двое из них дали признательные показания, сообщили следователи. Все трое заключены под стражу. Редактор "Основы" Руслан Тотров назвал убийство Торчинова сугубо криминальной историей, исключив политический аспект.

По данным МВД, Торчинов был похищен 22 марта у городского ипподрома - его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль на месте преступления, отчиталась полиция.

Следственные органы предъявили трем жителям Беслана обвинение в похищении и убийстве 64-летнего местного жителя, пропавшего возле городского ипподрома. Двое 35-летних мужчин и один 44-летний дали признательные показания и сообщили о месте захоронения потерпевшего, проинформировало сегодня следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

По данным ведомства, трое жителей Беслана обвиняются по пунктам "а", "в" части 2 статьи 126 УК России (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия) и пункту "ж" части 2 статьи 105 УК России (убийство).