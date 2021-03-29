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29 марта 2021, 13:19

Арестованы подозреваемые в убийстве бесланского депутата Торчинова

Трое подозреваемых в похищении и убийстве депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова признались в преступлении, они заключены под стражу, сообщило сегодня управление Следкома по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Беслана Тамерлан Торчинов был найден мертвым 23 марта. Трое жителей Северной Осетии задержаны по подозрению в убийстве  Торчинова, двое из них дали признательные показания, сообщили следователи. Редактор "Основы" Руслан Тотров назвал убийство Торчинова сугубо криминальной историей, исключив политический аспект.

По данным МВД, Торчинов был похищен 22 марта у городского ипподрома - его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль на месте преступления, отчиталась полиция.

Уголовное дело об исчезновении депутата Торчинова расследуется по статьям Уголовного кодекса России об убийстве и похищении человека группой лиц с применением насилия, сообщило сегодня управление Следкома по Северной Осетии. 

Силовиками были задержаны два 35-летних и 44-летний местные жители. Они дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве, сообщил сегодня портал "15-й регион" со ссылкой на следствие.

Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы, часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство) - от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, либо смертную казнь. 

Напомним, в 2013 году в Беслане обстреляли траурную процессию на похоронах Алана Торчинова, тогда погибли Аслан Торчинов и Албег Плаев, Асланбек Торчинов и его брат Тамерлан получили ранения, но выжили, сообщил телеканал "Крылья TV". 2 февраля 2015 года правоохранители Северной Осетии сообщили о задержании 35-летнего Олега Дзарахохова. Он, по версии следствия, выступил организатором расстрела людей на похоронах предпринимателя Алана Торчинова в 2013 году и являлся членом преступной группировки Гагиева. В мае 2016 года суд приговорил Дзарахохова к 19 годам колонии строгого режима. 

Примечание:

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