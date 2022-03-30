Гассеев призвал поддержать Плиева на президентских выборах

30 марта 2022, 14:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший министр обороны Южной Осетии объяснил беспрецедентным вмешательством административного ресурса его снятие с президентской гонки и пообещал расследовать обстоятельства работы ЦИК. Гассеев призвал своих сторонников проголосовать на выборах за зампредседателя парламента Александра Плиева.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. 19 марта стало известно, что Гассеев, Санакоев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде, однако Верховный суд отказался удовлетворить иски всех кандидатов. ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил Ибрагим Гассеев.

25 марта в сети появился видеоролик из ЦИК, на котором люди, связанные с партией "Единая Осетия" и главой республики Анатолием Бибиловым, в ночное время в последний день приема подписных листов ходили по кабинетам ЦИК. Депутаты от оппозиции и их сторонники собрались перед зданием парламента в Цхинвале с требованием созвать экстренную сессию парламента Южной Осетии, однако она не состоялась. Глава ЦИК Эмилия Гагиева связала ночной митинг "с попытками Ибрагима Гассеева незаконно захватить власть".

Участию в избирательной кампании президента Южной Осетии помешало "беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации", заявил сегодня Ибрагим Гассеев.



"Мы обязательно призовем к ответу всех причастных к порче подписных листов и иным махинациям, но сегодняшнее положение дел в республике не терпит отлагательств. Мы должны жестко противостоять беззаконию и разорвать, наконец, этот порочный круг", - написал он в своем Telegram-канале.



Гассеев сообщил, что принял решение поддержать на выборах Александра Плиева. "Александр Михайлович тот человек, вокруг которого должны сплотиться здоровые общественно-политические силы. Времени на раскачку больше нет", - указал он, призвав своих сторонников отдать голоса за Плиева.

Александру Плиеву 50 лет, он родился в Цхинвале. Окончил Северо-Осетинскую медицинскую академию РСО-Алания, после чего работал в республиканской санэпидстанции, в республиканской больнице анестезиологом и завотделением анестезиологии и реаниматологии, начальником медслужбы первого Северо-Осетинского миротворческого батальона. С 2009 года входит в состав парламента от "Народной партии", является заместителем председателя парламента республики седьмого созыва, председателем комитета парламента по социальной политике и здравоохранению, сообщило 20 марта ИА "Рес".

Напомним, Ибрагим Гассеев был показательно уволен Анатолием Бибиловым на фоне спецоперации на Украине. В начале марта Гассеев вошел в коалицию оппозиционных кандидатов в президенты. Это свидетельствует о том, что Гассеев не является техническим кандидатом при действующем президенте, предположили политолог Алана Плиева и журналист Руслан Тотров. Оппозиционная роль бывшего министра неочевидна, возразил журналист Заур Фарниев. "С одной стороны, можно сказать, что лучшей рекламы для Ибрагима Гассеева в президентской гонке придумать сложно, а с другой стороны, если это было на самом деле, то можно говорить о претензиях к пиарщикам Анатолия Бибилова, потому что собственными руками взращивать и накачивать рейтингом кандидата, который, возможно, будет тебе противостоять, это не очень умно", - сказал "Кавказскому узлу" Заур Фарниев.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.