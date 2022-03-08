Отставка Гассеева усилила интригу перед выборами президента Южной Осетии

08 марта 2022, 10:58

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Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, показательно уволенный Анатолием Бибиловым, вошел в коалицию оппозиционных кандидатов в президенты. Это свидетельствует о том, что Гассеев не является техническим кандидатом при действующем президенте, предположили политолог Алана Плиева и журналист Руслан Тотров. Оппозиционная роль бывшего министра неочевидна, возразил журналист Заур Фарниев.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. 20 февраля избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов. На первом этапе двум кандидатам было отказано в регистрации: ЦИК признал недействительным собрание инициативных групп экс-депутата Бориса Тасоева и писательницы Нели Гогичевой из-за недостаточного числа участников собрания. В поддержку остальных кандидатов нужно было до 5 марта собрать по 3500 подписей.

25 февраля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уволил министра обороны Ибрагима Гассеева и его заместителя Ахсара Гассиева, заявив, что министру обороны "не до армии и не до боевой подготовки" на фоне военной операции на Украине и риска ухудшения ситуации близ границ Грузии и Южной Осетии. Ибрагим Гассеев возглавлял Минобороны при президентах Эдуарде Кокойты и Леониде Тибилове, и пять лет - при Анатолии Бибилове. В начале года Гассеев объявил о намерении участвовать в президентских выборах. В предвыборном штабе Гассеева ранее сообщили "Кавказскому узлу", что считают увольнение министра "сведением счетов и местью за участие в выборах президента".

Центризбирком Южной Осетии приступил к обработке подписных листов с подписями жителей республики, а из предвыборной гонки выбыли экс-депутаты парламента Алимбег Плиев и Алан Козонов, которые не подали к 5 марта свои подписные листы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель избиркома. "Они не явились в ЦИК, а их уполномоченные представители не подали подписные листы. Это автоматически прекращает их дальнейшее участие в предвыборной гонке", - сказал он.

На проверку подлинности подписей и правильности заполнения подписных листов у комиссии есть десять дней, до 15 марта. До этой даты кандидаты также должны будут сдать письменный лингвистический экзамен на уровень владения русским и осетинским языками. Экзамен будет принимать комиссия из шести преподавателей Югоосетинского университета, и к 15 марта ЦИК определится с регистрацией или отказом в регистрации кандидатов, рассказал представитель ЦИК.

Представитель Алимбега Плиева пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что «не удалось в срок собрать необходимое количество подписей».

Бывший министр вошел в оппозиционную коалицию кандидатов

Пока ЦИК проверяет документы, некоторые кандидаты объединились в коалицию, среди них депутат парламента Давид Санакоев (партия «Ныхас»), лидер Народной партии Александр Плиев, экс-министр обороны Ибрагим Гассеев и художник Гено Каджаев. Пока кандидаты этой коалиции никак не комментируют цель объединения.

По мнению политолога Аланы Плиевой, эта коалиция может пополниться новыми кандидатами. "Скорее всего будет создана либо еще одна подобная площадка, в которую объединятся еще несколько кандидатов, либо же в объединение «Честные выборы» войдут еще несколько кандидатов. Для Южной Осетии в 35 тысяч населения 15 претендентов - очень много. Нельзя сказать, что кто-либо из них обладает большей популярностью, чем остальные оппоненты. Сложно также утверждать, что есть среди них лидер, который мог бы в первом туре взять 51% голосов избирателей. Большая часть кандидатов также находится в оппозиции к действующей власти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, среди кандидатов нет «технических кандидатов» от власти. "То есть действующая власть не вывела в предвыборную гонку ни одного своего проекта. Поэтому однозначно все кандидаты скорее всего будут объединять свои силы", - считает Плиева.

Политолог предположила, что между экс-министром обороны и действующим президентом конфликт серьезный. "Вначале это казалось некой плохой постановкой. Действительно, Гассеев остался министром при Бибилове. Они близко общались. И никто не ожидал такой самостоятельности от Гассеева. Но этот конфликт уже стал очевиден после увольнения Гассеева с поста министра. [...] Поэтому можно сказать, что Гассеев больше остальных кандидатов заинтересован в создании противоборствующей власти коалиции кандидатов", - добавила она.

Кандидатом был выдвинут и бывший президент Эдуард Кокойты, но он, по версии ЦИК, не выполнил условие дать согласие на трансграничную передачу данных, и его инициативной группе было отказано в регистрации. 25 февраля инициативная группа Кокойты обжаловала в суде этот отказ.

Если будет создаваться новое объединение кандидатов, то не исключено, что к ним примкнет Эдуард Кокойты, считает Плиева. "Мы видим, что Кокойты продолжает популистские заявления, подает иски в суд, собирает своих сторонников на встречи, проговаривает речи, затрагивает чувствительные вопросы, это все то, что хотят слышать определенные слои нашего общества. Хотя на мой взгляд, он прекрасно понимал, что его не пропустят, хотя бы потому, что у него нет ценза оседлости, но так как процедура определения ценза весьма спорная и неопределенная, он из этого расчета и давит, и демонстрирует остальным кандидатам, что пока он игрок, что у него есть определенный политический вес и влияние на процессы выборов, тот же стабильный электорат. Поэтому свою роль он сыграет. Хотя и обещал своим сторонникам, что в этот раз он уже не будет призывать своих сторонников поддержать того или иного кандидата, посмотрим, как он поступит. Скорее всего в конце он все же озвучит определенное имя, за которого призовет проголосовать", - предположила Плиева.

Политолог считает, что кандидаты объединяются с одной целью - не дать победить Анатолию Бибилову. "В этом противостоянии власти кандидаты могут быть едины. Ведь оппозиция, по сути, не демонстрирует населению свои категоричные позиции. Предвыборная гонка довольно вялая. Общество в Южной Осетии помнит куда более интересные противостояния, более громкие лозунги, возможно и популистские, но в истории предвыборных сценариев были более яркие эпизоды. Хотя, возможно, сдержанность оппозиции пока объясняется ожиданием регистрации. После того, как кандидаты получат свои удостоверения о регистрации кандидата в президенты, все оживятся. Но такой инстинкт самосохранения легко считывается в нашем обществе. Громкие заявления за две недели до выборов не особо воспринимаются среди жителей республики", - сказала Алана Плиева.

Она также предположила, что факт объединения кандидатов может означать, что шансы Бибилова на победу возрастают, и это вызывает опасения кандидатов.

Политический редактор североосетинского издания «Основа» Руслан Тотров увидел в создании оппозиционной площадки «Честные выборы» первую попытку оппозиционных кандидатов консолидировать усилия. "Безусловно, все кандидаты, не имеющие отношения к действующему президенту Анатолию Бибилову, понимают, что этот человек власть просто так не отдаст. Сегодня это уже очевидно, именно поэтому первая попытка консолидации - это создание площадки «Честные выборы» и, на мой взгляд, совершенно логичный шаг", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты поспорили о роли Гассеева в предвыборной кампании

Руслан Тотров предположил, что экс-министр обороны Гассеев "хочет максимально дистанцироваться от своего бывшего патрона", и его вступление в «Честные выборы» "довольно красноречиво говорит о степени реваншизма в сознании кандидата".

"Может ли Гассеев стать реальным претендентом? Полагаю, что да. По моей информации из Южной Осетии, у него есть определенный электорат. Нельзя сказать, что это фаворит гонки, но тем не менее это достаточно крепкий кандидат, который - сейчас это стало очевидно - не является технической фигурой при действующем президенте Бибилове. Насколько я знаю, выдвижение Гассеева стало крайне неприятным сюрпризом для нынешнего президента... Я не считаю, что отставка Гассеева - это показуха. Здесь надо четко говорить о том, что президент фактически выбросил министра обороны за борт. Здесь об отставке по собственному желанию речи идти не может", - поделился мнением Руслан Тотров.

Он подтвердил, что "борьба настоящая еще не началась". "Все ждут, когда завершится сбор подписей и будет дан старт официальной агитационной компании. Я не готов сказать, что сбор подписей это какая-то суперсложная задача, поскольку в Южной Осетии, несмотря на то, существует минимальный порог в 3,5 тысячи подписей, один и тот же житель чисто теоретически может поставить свой автограф под всеми бумажками. Нет такого ограничения, что если сегодня человек подписался за Давида Санакоева, он не сможет сделать то же самое за Бибилова или Гассеева. Нет, можно за всех", - сказал Тотров.

Фаворитами гонки Руслан Тотров считает Давида Санакоева, Алана Гаглоева и Ибрагима Гассеева. "Я с самого начала говорю о том, что оппозиционные кандидаты в президенты должны консолидироваться вокруг одной фигуры. Это требует в некоторой степени самопожертвования, которое, возможно, не вполне так естественно для людей, баллотирующихся в президенты, и не вполне закономерно. Но здесь надо понимать, что чем больше альтернативных вариантов будет на этих выборах, тем проще задача для Анатолия Бибилова", - сказал он.

Ибрагим Гассеев выбивается из ряда кандидатов от оппозиции и кандидатов от власти, обратил внимание журналист ИД "Коммерсант" Заур Фарниев. "Это человек, который очень долгое время находился в одной обойме с Бибиловым, был его ближайшим сподвижником. Кроме того, его заместитель [был обвинен] в избиении Руслана Тотрова. То есть интересы Анатолия Бибилова в окружении Ибрагима Гассева были действительно на очень серьезном, важном месте", - сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист поделился мнением, что конфликт между Бибиловым и Гассевым "больше походил на какой-то спектакль". "С одной стороны можно сказать, что лучшей рекламы для Ибрагима Гассеева в президентской гонке придумать сложно, а с другой стороны, если это было на самом деле, то можно говорить о претензиях к пиарщикам Анатолия Бибилова, потому что собственными руками взращивать и накачивать рейтингом кандидата, который, возможно, будет тебе противостоять, это не очень умно", - сказал Заур Фарниев.

Напомним, на прошлых президентских выборах в 2017 году победу одержал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 57,98% голосов. Предыдущий президент Южной Осетии Леонид Тибилов тогда признал свое поражение на выборах.