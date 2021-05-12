Дело об избиении журналиста Тотрова дошло до суда

12 мая 2021, 00:23

Следователи передали в суд дело о нападении на журналиста Руслана Тотрова в Северной Осетии за публикацию критических статей.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что следователи начали расследование нападения на журналиста издания "ОсНова" Руслана Тотрова. Житель Владикавказа избил журналиста Руслана Тотрова за публикацию критических статей, предположили следователи. Ему было предъявлено обвинение в воспрепятствовании журналистской деятельности.

21 января Руслан Тотров был избит на своем рабочем месте во Владикавказе, ему сломали два зуба и разбили губу. По словам Тотрова, нападавшие заявили, что недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. По его словам, один из нападавших - сотрудник Минобороны Южной Осетии, "человек из ближайшего окружения президента Бибилова", а второй - житель Владикавказа.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Владикавказа, сообщило 11 мая следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии на своем сайте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в сообщении следователей. При этом ведомство не называет имя жителя Владикавказа, которому предъявлено обвинение.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замминистра обороны Южной Осетии Сергея Кабисова... Дело направлено в Ленинский суд", - сообщило издание "Основа".

"Это ожидаемое развитие событий, учитывая принципиальную позицию следствия", - прокомментировал передачу дела в суд Руслан Тотров. Были предложения, что в дело может включиться политический фактор, отметил он. "Но следственный комитет в моем деле проявил полную независимость", - процитировало журналиста издание.

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало.