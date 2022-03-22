Суд отказался удовлетворить иски трех претендентов на пост президента Южной Осетии

22 марта 2022, 06:05

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Верховный суд Южной Осетии счел обоснованным решение ЦИК отказать в регистрации кандидатами на пост президента Ибрагиму Гассееву, Гено Каджаеву и Таймуразу Тадтаеву.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Верховный суд Южной Осетии отказался удовлетворить иски Давида Санакоева и Аслана Кутарова на решение Центризбиркома исключить их из президентской гонки.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. 19 марта стало известно, что Гассеев, Санакоев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде. ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил Ибрагим Гассеев. Кандидатов отстраняют с нарушением выборного законодательства, уверен Давид Санакоев.

Верховный суд Южной Осетии 21 марта отказался удовлетворить исковые требования бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева, которому ранее было отказано в регистрации кандидатом на пост президента, пишет ИА "Рес".

Решение ЦИК об отказе Гассееву в регистрации оставлено в силе.

В тот же день Верховный суд принял аналогичное решение и по искам еще двоих претендентов на пост президента Южной Осетии - художника Гено Каджаеву и преподавателя Юго-Осетинского государственного университета Таймуразу Тадтаеву. Решение ЦИК об отказе им в регистрации также оставлено в силе.

Таким образом, отказы в регистрации кандидатами на пост президента не удалось обжаловать пятерым политикам из шестерых обратившихся в суд. Данных о дате рассмотрения искового заявления Рустама Дзагоева в сообщении нет.