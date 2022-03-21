Суд счел обоснованным отказ в регистрации двух претендентов на пост президента Южной Осетии

21 марта 2022, 16:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Южной Осетии отказался удовлетворить иски Давида Санакоева и Аслана Кутарова на решение Центризбиркома Южной Осетии исключить их из президентской гонки.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. 19 марта стало известно, что Гассеев, Санакоев и еще четыре политика обжаловали отказ в суде. ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил Ибрагим Гассеев. Кандидатов отстраняют с нарушением выборного законодательства, уверен Давид Санакоев.

Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под "беспрецедентным давлением" со стороны властей, заявил политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров. По его мнению, в случае обжалования решения ЦИК рассчитывать на справедливое решение Верховного суда не приходится, так как этот орган подконтролен президенту.

Верховный Суд Южной Осетии сегодня отказал в удовлетворении исковых требований претендентам на должность президента Аслану Кутарову и Давиду Санакоеву, сообщило ИА "Рес" со ссылкой на пресс-службу суда.

Сегодня же будут рассмотрены иски еще трех политиков, которые получили отказ в регистрации в качестве кандидата в президенты Южной Осетии: Ибрагима Гассеева, Гено Каджаева и Таймураза Тадтаева, отмечается в публикации. Дата рассмотрения искового заявления Рустама Дзагоева в сообщении не указана.

Напомним, что Центризбирком объяснил отказ в регистрации Давида Санакоева нарушениями при сборе подписей и неполными сведениями о доходах. Сам политик пояснил, что речь идет об открытых расчетных счетах в банках с нулевым балансом, которые, согласно законодательству, давно должны были быть закрыты. Аслан Кутаров получил отказ в регистрации, так как предоставил подписи избирателей после установленного по закону срока, также проверку прошли менее 3500 подписей.

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