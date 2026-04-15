Боец из Южной Осетии убит на Украине

В Цхинвале похоронен убитый в зоне военных действий Александр Кочиев. Всего в боях на Украине было убито не менее 50 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля в Южной Осетии похоронили Давида Губаева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 49 комбатантов из Южной Осетии.

В Цхинвале похоронен Александр Кочиев, который был убит в зоне военных действий на Украине, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии на сайте.

Александру Кочиеву было 39 лет, у него осталось трое детей. С апреля 2024 года он числился без вести пропавшим. В ходе проверки выяснилось, что боец был убит при выполнении боевой задачи, однако из-за продолжительных активных боевых действий эвакуировать его тело удалось не сразу.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 50 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".