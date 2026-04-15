Боец из Южной Осетии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Цхинвале похоронен убитый в зоне военных действий Александр Кочиев. Всего в боях на Украине было убито не менее 50 комбатантов из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 3 апреля в Южной Осетии похоронили Давида Губаева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 49 комбатантов из Южной Осетии.
В Цхинвале похоронен Александр Кочиев, который был убит в зоне военных действий на Украине, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии на сайте.
Александру Кочиеву было 39 лет, у него осталось трое детей. С апреля 2024 года он числился без вести пропавшим. В ходе проверки выяснилось, что боец был убит при выполнении боевой задачи, однако из-за продолжительных активных боевых действий эвакуировать его тело удалось не сразу.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 50 бойцов из Южной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.