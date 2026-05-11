×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:54, 11 мая 2026

Два человека задержаны в Цхинвале за нападение на сотрудников милиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале произошло ДТП, участники которого напали на сотрудников милиции, приехавших на место происшествия. Их поместили в изолятор, перед которым собрались коллеги и друзья задержанных и стали требовать отпустить их. Силовикам пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу.

Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, двое граждан Южной Осетии 2004 и 2005 годов рождения попали в ДТП на улице Героев в Цхинвале. Выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вступили в конфликт с сотрудниками органов внутренних дел, который перерос в применение насилия в отношении силовиков. Фигуранты дела задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, пишет 10 мая государственное информационное агентство "Рес".

После инцидента у здания УВД Цхинвала собрались друзья и коллеги задержанных участников ДТП, которые являются военнослужащими. Они требовали освободить задержанных. Сотрудникам милиции пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы усмирить собравшихся, информирует "Основа".

Телеграм-канал "Сапа Цхинвал" также сообщает об инциденте у здания УВД Цхинвала. По его данным, друзья и коллеги задержанных устроили драку, милиции пришлось сделать предупредительные выстрелы. На коротком видео, опубликованном на канале, видна группа людей, которые разбегаются в стороны после того, как прозвучало не менее пяти выстрелов. Кто эти люди и действительно ли они требовали отпустить задержанных - неизвестно, видео снимали из окна расположенного напротив дома.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:54, 11 мая 2026
Неизвестные повредили мемориалы на могилах участников СВО в Ростовской области
01:57, 11 мая 2026
Спасатели эвакуируют двух застрявших на Эльбрусе туристов
00:58, 11 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
08:12, 10 мая 2026
Вице-премьер Армении отчитался о ходе делимитации границы с Азербайджаном
06:12, 10 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:12, 10 мая 2026
Более 50 томов документов приобщила Генпрокуратура России к делу о коррупции Хахалевой
Все события дня
Новости
15:00, 10 мая 2026
Проект закона о ратификации нового договора с Южной Осетией направлен в Госдуму
19:30, 8 мая 2026
Военный из Южной Осетии убит в зоне СВО
Похороны Романа Гиголаева. 5 мая 2026 г. Фото: пресс-служба президента РЮО
16:46, 8 мая 2026
Дискуссия об убитом в зоне СВО бойце из Южной Осетии затронула политические аспекты
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:20, 5 мая 2026
Военный из Южной Осетии убит на Украине
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:59, 27 апреля 2026
Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
10:11, 3 мая 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
"Гражданской Платформе" отказали в помещении
Фото
14:33, 30 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Погибшие на Украине воспринимаются как герои
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: "Хроники Разлива" / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989
08 мая 2026, 14:46
Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше