Два человека задержаны в Цхинвале за нападение на сотрудников милиции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Цхинвале произошло ДТП, участники которого напали на сотрудников милиции, приехавших на место происшествия. Их поместили в изолятор, перед которым собрались коллеги и друзья задержанных и стали требовать отпустить их. Силовикам пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы разогнать толпу.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, двое граждан Южной Осетии 2004 и 2005 годов рождения попали в ДТП на улице Героев в Цхинвале. Выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вступили в конфликт с сотрудниками органов внутренних дел, который перерос в применение насилия в отношении силовиков. Фигуранты дела задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, пишет 10 мая государственное информационное агентство "Рес".
После инцидента у здания УВД Цхинвала собрались друзья и коллеги задержанных участников ДТП, которые являются военнослужащими. Они требовали освободить задержанных. Сотрудникам милиции пришлось делать предупредительные выстрелы, чтобы усмирить собравшихся, информирует "Основа".
Телеграм-канал "Сапа Цхинвал" также сообщает об инциденте у здания УВД Цхинвала. По его данным, друзья и коллеги задержанных устроили драку, милиции пришлось сделать предупредительные выстрелы. На коротком видео, опубликованном на канале, видна группа людей, которые разбегаются в стороны после того, как прозвучало не менее пяти выстрелов. Кто эти люди и действительно ли они требовали отпустить задержанных - неизвестно, видео снимали из окна расположенного напротив дома.
