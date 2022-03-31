Бибилов предложил объединить Северную и Южную Осетию

31 марта 2022, 15:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южная Осетия может войти в состав России как отдельный субъект, а затем объединиться с Северной Осетией, заявил сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Это намерение поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Референдум о присоединении к России не будет иметь юридической силы, подчеркнул глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Как писал "Кавказский узел", Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России, заявил 30 марта президент частично признанной республики Анатолий Бибилов. Это заявление сделано на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Сегодня Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

Изначально Южная Осетия может войти в состав России как отдельный субъект России, однако в будущем она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией, заявил сегодня президент республики Анатолий Бибилов. "Уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия - независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов. (...) Я думаю, что объединение Осетии необходимо", - сказал Бибилов в интервью телеканалу "Россия 24", опубликованном на портале "Смотрим"

Вхождение в состав России многократно увеличит безопасность республики подчеркнул Бибилов. "В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения республики Южная Осетия", - отметил Бибилов.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня заявил, что осетины всегда были единым народом. "Осетины на юге и севере никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин – быть единым целым, единой семьей. Собственно, мы так и живем: работаем во Владикавказе, а дом – в Цхинвале, на выходные – туда, или наоборот. Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни… Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально!", - написал он в своем Telegram-канале.

Кремль не предпринимал никаких действий по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", - процитировало его слова ТАСС. Референдум о присоединении к России может пройти после президентских выборов Присоединение к России может произойти после президентских выборов. заявила пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева. "Все юридические процедуры по присоединению Южной Осетии к Российской Федерации будут завершены после выборов президента. Это событие и заявление президента никак не связаны с выборами, а связаны с тем окном возможностей, которое появилось у Южной Осетии", - привело ее слова 30 марта ИА "Рес". В статье 10 закона Южной Осетии "О референдуме" говорится, что президент республики должен издать указ о проведении референдума не позднее 10 дней после одобрения материалов о проведении референдума Верховным судом. При этом президент может назначить дату проведения голосования на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. "После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет немного времени — май-июнь", — привело его слова ТАСС. МИД Грузии заявил о нелегитимности будущего референдума Референдум в Южной Осетии не будет иметь юридической силы, отметил сегодня глава МИД, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани."В условиях оккупации никакой референдум не будет иметь юридической силы, тем более, что сотни тысяч граждан Грузии были изгнаны из своих домов и (...) не имеют возможности вернуться в свои дома", - привело его слова агентство "Новости Грузия".

Правительство Грузии взяло на себя обязательство неприменения силы, отметил глава МИД. "Мы привержены этому обязательству и заявляем, что не будем применять силу для восстановления территориальной целостности. Это наше юридическое обязательство, которое очень четко поддерживается международным сообществом", - приводятся в публикации слова Залкалиани. Он также отметил, что Грузия хотела бы разделить с жителями Абхазии и цхинвальского региона "преимущества, которые для Грузии несет вступление в ЕС".

Грузия не будет отвечать на решение о проведении референдума в Южной Осетии "силовыми методами", заявил сегодня депутат правящей партии "Грузинская мечта" Бека Давитулиани. Но у нее есть возможность отреагировать "на подобные шаги в отношении грузинских оккупированных территорий" с помощью "международных рычагов", сообщила сегодня "Грузия Online".

"Кавказский узел" также писал, что попытка вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии силовым способом обернется затяжным конфликтом и нанесет невосполнимый ущерб отношениям грузин с осетинами и абхазами, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.