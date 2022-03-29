Политологи в Тбилиси исключили силовой способ восстановления целостности страны

29 марта 2022, 07:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Попытка вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии силовым способом обернется затяжным конфликтом и нанесет невосполнимый ущерб отношениям грузин с осетинами и абхазами, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября 2021 года грузинские аналитики назвали шантажом Запада призыв премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили к диалогу с Россией. По их мнению власти Грузии, посредством заявления Гарибашвили о необходимости прогресса в отношениях с Россией, пытались дать понять Западу, что они независимы в формировании политики. Хотя на самом деле у Грузии нет тем для обсуждения с Россией, кроме вопроса о возвращении территорий Абхазии и Южной Осетии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Ираклий Кобахидзе 28 марта заявил, что Грузия не рассматривает вопрос силового возвращения под свою юрисдикцию Абхазии и Южной Осетии. Он указал, что предложение о силовом методе восстановления территориальной целостности Грузии исходит от секретаря Совета безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, сочтя его позицию проявлением влияния и деструктивных действий крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). В частности, после недавнего посещения Киева несколькими лидерами ЕНД.

"Прямые или косвенные разговоры о так называемых возможных окнах и призывы к восстановлению территориальной целостности военным путем служат цели переноса военного конфликта. В связи с этим, хочу подчеркнуть, что власти Грузии остаются верны политике мирной деоккупации и выстоять перед всеми провокациями, цель которых – новая военная эскалация конфликта с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Все хорошо понимают, что любая война с Абхазией и Цхинвали будет не только между грузинами и российскими войсками, также между грузинами и абхазами, и грузинами и осетинами. Новая братоубийственная война будет величайшим, непростительным преступлением перед историей нашей страны, чего мы не допустим", – заявил Кобахидзе, слова которого приведены в сообщении "Грузинской мечты", направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран помогло бы Украине. В пример для открытия "второго фронта" Данилов, в частности, привел Грузию, информировала 27 марта "Грузия Онлайн".

По словам Кобахидзе, власти Грузии действуют из государственных интересов и не допустят вмешательства Грузии в военный конфликт. Однако возникающие возможности необходимо использовать для оказания помощи в преодолении социальных проблем в Абхазии и Южной Осетии.

В Грузии нет желающих решить вопрос о территориальной целостности силовым способом. Заявление же секретаря Совета безопасности Украины продиктовано украинскими интересами – для облегчения ее положения и укрепления позиций за счет вывода части российских войск из Украины, считает главный редактор военного журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили.

Посредством войны быстро не решить проблему, и никто не сможет дать прогноз, сколько времени она может продлиться, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что власти Грузии допустили две ошибки в отношении Южной Осетии – боевые действия при президентстве Звиада Гамсахурдиа и в 2008 году, также в 90-е годы в Абхазии, отметил бывший государственный министр Грузии по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили. "Это только нас отдалило и мы должны вынести урок, как общаться с теми, которых считаем своим народом и искать с ними путь переговоров и примирения, хоть и долгий, но исключительно мирный. Найти общий язык с абхазами и осетинами можно, но для этого необходимо дистанцировать Россию и искать путь сотрудничества. К тому же этот вопрос иначе решить не позволит Евросоюз и НАТО", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Закареишвили, проведение Россией спецоперации на Украине изменит мировой порядок и во многом произойдут значительные изменения, включая вопрос безопасности Черного моря, и это напрямую коснется Грузии, Абхазия – черноморский регион. По этой причине многие вопросы будут пересмотрены в ближайшие десять лет и у страны появится для этого возможность.

Вопрос восстановления территориальной целостности Грузии необходимо рассматривать с точки зрения не только национальных интересов, но и взятых обязательств перед международным сообществом и координации усилий со стратегическими партнерами Грузии – США, Евросоюза и НАТО, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

Среди взятых обязательств – одностороннее заявление третьего президента Михаила Саакашвили, которое подтвердило и действующее правительство – Грузия не станет использовать военную силу для восстановления территориальной целостности страны, добавил он.

"Кроме военного пути есть много других возможностей для укрепления своего влияния там и создания предпосылок для дипломатических, экономических, финансовых и других ресурсов стать более привлекательными. На сегодняшний день российский паспорт становится малопригодным документом для международных путешествий, становятся весьма сомнительными и российские источники финансирования различных программ, включая социальные. В этом случае открываются дополнительные возможности для более активных попыток наладить связи непосредственно с людьми по обе стороны", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Также он обратил внимание, что задача Грузии не в завоевании территорий, а в реинтеграции жителей Абхазии и Южной Осетии.

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