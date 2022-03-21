Главное о президентских выборах в Южной Осетии

21 марта 2022, 19:37

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10 апреля 2022 года пройдет голосование на выборах президента Южной Осетии. Кто и с какими шансами баллотируется, кого снимает избирком и почему во второй раз отказали бывшему президенту, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость последней. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке «Кавказского узла» о «Пятидневной войне 2008 года», где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Президент Южной Осетии

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Всего с начала объявления выборов в ЦИК обратились представители четырех политических партий и 19 инициативных групп. 20 февраля прием документов от желающих баллотироваться на пост президента был прекращен .

Закон о выборах президента

Согласно законам Южной Осетии, на пост главы государства может выдвигаться гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий двумя государственными языками – русским и осетинским, постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет и не имеющий непогашенной судимости. Президент избирается гражданами, обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на альтернативной основе .

Кого утвердил ЦИК

По сообщению ЦИК прошли регистрацию – действующий глава республики Анатолий Бибилов, бывший сотрудник КГБ и председатель политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев , бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев», - сообщил представитель ЦИК Южной Осетии Игорь Чочиев.

Протестные кандидаты

Аналитики, опрошенные «Кавказским узлом» полагают, что реальные противники теряющего рейтинг Анатолия Бибилова были с выборов сняты. Из оставшихся кандидатов, которые могли бы оседлать протестное голосование и быть поддержанными оппозицией, они называют Алана Гаглоева и Александра Плиева.

Кокойты не прошел

Центризбирком Южной Осетии 21 февраля отказал в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению кандидата в президенты бывшего президента Эдуарда Кокойты из-за отказа предоставить согласие на трансграничную передачу данных 1 . 25 февраля инициативная группа Кокойты обжаловала в суде этот отказ. На прошлых выборах в 2017 году ему также было отказано, но по причине несоответствия кандидата требованиям ценза оседлости, так как он уже много лет проживает вне Южной Осетии – в Москве .

Гагиев и Гагиева против Бибилова

На заседании суда в Ростове-на-Дону 3 февраля криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в организации преступного сообщества и многих заказных убийствах, заявил, что именно он привел нынешнего президента и кандидата на новый срок Анатолия Бибилова к власти. Через 10 дней эту информацию подтвердила бывший замруководителя администрации Бибилова Элина Марзоева .

Также уже в процессе выборной кампании возник скандал между Бибиловым и главой ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой, повлекший ночные обыски в ЦИКе силами КГБ.

Кандидатам от министерства обороны отказали

Владимир Пухаев - активный участник боевых действий в 2004–2008 годах. Служил в ОМОН, КГБ и на разных должностях в минобороны не сдал экзамен на уровень владения русским и осетинским языками. В 2007–2021 годах он служил в должности начальника разведки, замначальника Генерального штаба ВС РЮО . Другой «военный» кандидат – отправленный Бибиловым в отставку глава минобороны Ибрагим Гассеев, располагающий как административным, так и финансовым ресурсами, получил отказ на основании, по утверждению ЦИК, нарушений, выявленных в подписных листах в его поддержку.

Другие кандидаты, которые не прошли

Из прочих кандидатов на пост президента, кому было отказано в регистрации, двое считались реальными претендентами. Это министр иностранных дел РЮО и бывший уполномоченный по правам человека при президенте республики депутат парламента Давид Санакоев, бывший сотрудник КГБ и бывший глава администрации Дзауского района лидер партии «Единство народа» и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев. Оба они в разные годы уже баллотировались на президентских выборах. Однако в этот раз Келехсаев получил «незачет» по языковому экзамену, а у Санакоева обнаружили нарушения в подписных листах.

Шесть кандидатов обратились в суд

Шесть из двенадцати претендентов на пост президента, которые получили отказ от ЦИК в регистрации в качестве кандидата, обжаловали это решение в Верховном суде. Так, исковые заявления подали: Аслан Кутаров, Давид Санакоев, Рустам Дзагоев, Гено Каджаев, Таймураз Тадтаев и Ибрагим Гассеев.

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