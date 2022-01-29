Алан Гаглоев и Ибрагим Гассеев вступили в борьбу за пост президента Южной Осетии

29 января 2022, 21:45

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В ЦИК Южной Осетии поданы уведомления инициативных групп о проведении собраний по выдвижению лидера партии "Ныхас" Алан Гаглоева и главы Минобороны Ибрагима Гассеева на пост президента. Партия "Единая Осетия" сообщила о намерении выдвинуть действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии стартовала избирательная кампания, предваряющая президентские выборы, которые назначены на 10 апреля. Четыре претендента на пост президента Южной Осетии уведомили о собраниях своих инициативных групп поддержки, сообщил Центризбирком. Политологи и блогеры поспорили о шансах претендентов на пост главы республики.

В Южной Осетии продолжается президентская избирательная кампания, претенденты в кандидаты на должность президента уведомляют ЦИК о месте и дате проведения своих собраний.

Лидер парламентской партии "Ныхас" Алан Гаглоев намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. ЦИК получил уведомление инициативной группы в поддержку Гаглоева о дате проведения собрания, сообщило сегодня издание "ОсНова".

"Собрание инициативной группы пройдет 4 февраля", - процитировало члена Центризбиркома Игоря Чочиева издание.

Алан Гаглоев - бывший сотрудник КГБ Южной Осетии, он принимал участие в президентских выборах в апреле 2017 года и набрал 11% голосов избирателей. В 2020 году Алан Гаглоев стал лидером парламентской партии "Ныхас",в действующем парламенте партия имеет четыре мандата.

Партия "Единая Осетия" обратилась в ЦИК Южной Осетии 28 января с уведомлением о проведении 8 февраля VIII съезда, на котором выдвинут претендента на должность президента. Основным вопросом съезда будет вопрос выдвижения действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок, сообщило в тот же день агентство "Рес".

Инициативная группа избирателей подала в Центризбирком Южной Осетии уведомление о проведении собрания по выдвижению главы Минобороны Ибрагима Гассеева кандидатом на должность президента, сообщило сегодня издание "Ныхас". Собрание пройдет 4 февраля в здании Дома культуры в Цхинвале, уточнил представитель ЦИК.

Также ЦИК Южной Осетии уведомили о переносе на 7 февраля собрания инициативной группы в поддержку Владимира Пухаева, это связано с тем, что пока в республике продолжают действовать ограничения, введенные оперштабом по борьбе с распространением коронавируса.

Ветераны Отечественной войны Южной Осетии 1989-2008 годов 5 февраля проведут собрание по выдвижению кандидата на должность президента, инициативная группа представителей организации уже уведомила об этом ЦИК, сообщило со ссылкой на члена комиссии Игоря Чочиева издание.

"В письме не указано, кого они намерены выдвинуть. По предварительной информации, у них несколько кандидатур, решение примут на предвыборном собрании", - отметил Чочиев.

Ранее в ЦИК обратились инициативные группы, поддерживающие Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, напомнило издание.