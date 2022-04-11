Участники акции в Цхинвале призвали к честному подсчету голосов

11 апреля 2022, 04:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предварительные подсчеты голосов в Квайса и Дзауском районе показали победу оппозиционного кандидата на пост президента Южной Осетии Алана Гаглоева и высокую вероятность второго тура. Участники стихийной акции в Цхинвале рассказали "Кавказскому узлу", что не допустят возможных фальсификаций итогов голосования.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента. Явка, по предварительным данным, составила 82,07%. Оппозиция анонсировала второй тур выборов и заявила о поддержке Алана Гаглоева. Высокую вероятность проведения второго тура подтвердил и действующий президент Анатолий Бибилов.

В выборах участвуют пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

ЦИК Южной Осетии озвучил данные президентских выборов с одного из районов. Обработано 68% протоколов территориальной избирательной комиссии города Квайса, где действующий президент Анатолий Бибилов (42,02%) уступает лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву (43,51%). Обработано также 67% протоколов ТИК Дзауского района, где также уступает Бибилов, пишет сегодня, 11 апреля "Рес".

Всего в Южной Осетии сформировано шесть территориальных избирательных комиссий - в Цхинвале и Квайса, Ленингорском, Цхинвальском, Дзауском и Знаурском районах. Сведений по остальным ТИК на 04.50 мск нет. Итоги выборов, как сообщал ранее ЦИК, планируется объявить в 11.00 мск сегодня, 11 апреля.

На Театральной площади Цхинвал, где собралось около 300 человек, были и кандидаты на пост президента от оппозиции. Корреспондент "Кавказского узла" поговорила с Аланом Гаглоевым, который был в окружении соратников. «Второй тур состоится, разница где-то в 900 голосов. Я чувствую поддержку своего народа, который вот здесь находится на площади. Это наша общая победа - Гаглоева, Плиева, Мулдарова и Тасоева. Вместе с народом. Мы на одной дороге были и на одной дороге стоим и двигаемся вместе дальше. Это надо понимать», - сказал он.

Что касается вопроса о первых шагах в случае победы, то Гаглоев ответил: «Давайте пока станем президентом, про шаги потом поговорим».

Кандидат в президенты Южной Осетии Давид Санакоев, который был снят с предвыборной гонки, также был на театральной площади Цхинвала. "Люди собрались здесь для того, чтобы решение, которое здесь должно было быть, чтобы оно прозвучало реально такое, какое оно было. Мы боялись, потому что до сих пор происходило много нарушений ЦИКом и Бибиловым. Вся предвыборная кампания была полна нарушений. От депутатов парламента поступило пять жалоб о предвыборных нарушениях, на них были только отписки, потому что власть сосредоточена на решениях одного человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что в случае, если были бы какие-то нарушения, "людей было бы гораздо больше".

По словам Санакоева, оппозиция не объединилась вокруг одного кандидата, потому что одного кандидата "легче срезать".

Участники акции на площади рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их прийти сюда ночью.

«Я пришла сюда на всякий случай, если будут фальсификации, чтобы воспрепятствовать этому. Приятно увидеть людей, которые того же мнения, что надо убирать этот режим», - сказала научный работник Жанна Гвагенидзе.

«Фальсификации могут привести к очень крайним последствиям, я не советую идти им на такой шаг. Мы всех наших президентов изгнали законным путём - в результате выборов. Потому что они вредили народу, каждый последующий президент прикрывался действиями предыдущего, а народ надеется на расследования таких действий против народа и против государственности», - сказала историк Фатима Маргиева.

«Люди здесь, потому что они дни и часы считали, когда этот режим закончится. Мы надеемся, что люди собрались здесь, чтобы не позволить фальсифицировать наши выборы. Президент должен быть подконтрольным обществу, а в нашем обществе он решает всё, начиная с принятия в штат уборщицы и заканчивая вступлением в Россию», - заявила активистка Марина Дзгоева.

Победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике, указали пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, также высказали мнение жители Цхинвала, проголосовавшие на выборах президента.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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