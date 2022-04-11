Кандидаты в президенты Южной Осетии назвали несущественными нарушения на выборах

11 апреля 2022, 01:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в Южной Осетии состоялись с предварительной явкой в 82,07%. В ходе проведения выборов фиксировались незначительные нарушения, которые на итоги голосования не сказались, сообщили кандидаты в президенты и их представители.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Южной Осетии объявил состоявшимися прошедшие сегодня выборы президента, поскольку к 16.00 мск явка избирателей (59,9%) превысила порог, необходимый для признания выборов президента состоявшимися (50% + один голос). Кандидаты от оппозиции анонсировали второй тур выборов и объединились в поддержке Алана Гаглоева.

В выборах участвуют пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

На 22.00 мск 10 апреля ЦИК Южной Осетии зафиксировал явку в 82.07% избирателей, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» представитель комиссии Кристина Авлохова.

«Предварительная явка 82,07% (на 22.00 мск). (Результаты выборов) ожидаются уже завтра (сегодня, 11 апреля) в 11.00 мск», - сообщили в ЦИК республики.

Существенных жалоб в Центризбирком не поступало, отметила Авлохова. «У нас только одна жалоба на одно нарушение от гражданина, которая направлена почтой, потому оставлена без рассмотрения. В ЦИК сегодня (10 апреля) обращений не было. Информации об отмене результатов на каких-либо участках на этот момент нет», - сказала собеседница.

Комментируя нововведение с отметкой в паспорте, анонсированное на сайте ЦИК накануне выборов, Авлохова сообщила, что эта мера исключила возможность повторного голосования одним и тем же избирателем. «Отметка в паспорте исключает возможность повторного голосования человеком. На каждом участке при выдаче избирательного бюллетеня проставлялась отметка. В случае, если при выдаче бюллетеня в паспорте отметка имелась — бюллетень бы не выдавался, однако ни одного такого случая у нас нет», - заключила Авлохова.

В штабе действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова информации о нарушениях не поступало, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.

«О серьезных нарушениях нам не сообщалось, сейчас идет подсчет голосов. Данных, что из-за нарушений на каких-то участках отменили результаты, у нас нет, мы также ждем эту информацию от ЦИК», - сказала Гассиева.

Замечания на то, как прошли выборы, нет и в штабе основного конкурента Бибилова, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. «На этот момент нарушений нет, потому протоколы о нарушениях не составлялись, на эту минуту такой информации у нас нет <...> Процесс еще не завершен. Еще со многих участков не приехали данные и даже не готовы еще протоколы, потому ответ пока не окончательный», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Штата Гаглоева Сармат Газзаев.

Кандидат в президенты и бывший депутат Парламента Южной Осетии Дмитрий Тасоев сообщил о фиксации наблюдателями единственной жалобы.

«Значительных нарушений нет, по мелочи, все было нормально, реакции не требовалось. У нас была зафиксирована одна жалоба нашими наблюдателями в Северной Осетии. Нам перешлют, я пока не знаю - на руках нет бумаг», - сказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Тасоев.

Кандидат в президента, депутат Парламента Гарри Мулдаров сообщил о имеющейся информации о подкупе избирателей во Владикавказе.

«В Южной Осетии значительных нарушений не было. Во Владикавказе были нарушения, предлагали деньги, заводили без очереди людей, делали списки, нарушения такого характера. Деньги предлагали <...> на человек - пять тысяч рублей. Организационно прошло все хорошо, явка была огромная, все проголосовали», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Мулдаров, отметив, что не располагает на данный момент информацией о составлении протоколов о нарушениях представителями его штаба.

Кандидат в президенты, вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что по информации его предвыборного штаба, выборы президента Южной Осетии состоялись без существенных нарушений с большой явкой избирателей.

«Явных нарушений не было, были незначительные, как и при любых выборах, но это несущественно повлияло на ход выборов. Протоколы [о нарушениях] не составлялись. Наши представители сразу указывали на нарушения, ТИК сразу их пресекали. Основная борьба шла в Северной Осетии, Москве и Абхазии. Наиболее организованно выборы прошли в Москве, в посольстве Южной Осетии. Явка [в Москве] была не высокая, около 50%. Атмосфера была хорошая. Доброжелательная, выборы прошли без эксцессов», - сообщил Плиев.

Кандидат отметил интенсивную борьбу во Владикавказе, где количество бюллетеней было вдвое меньше желающих проголосовать. «Во Владикавказе была интенсивная борьба, потому что там проживает более 10 тысяч граждан. А всего лишь было направлено 4,4 тысячи бюллетеней. Из-за желания всех проголосовать было активное участие, был наплыв. Вопрос с нехваткой бюллетеней не решили, ЦИК изначально определил [это количество] и далее была опасность фальсификаций. Потому голосовало 4,4 тысячи человек. Были большие очереди, люди по несколько часов в них стояли», - сообщил Плиев.

Победителю президентской гонки в Южной Осетии нужно в сжатые сроки решить проблемы с нехваткой рабочих мест, наладить сельскохозяйственное производство и развивать спорт в республике, указали пришедшие на избирательные участки жители Цхинвала. Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, также высказали мнение жители Цхинвала, проголосовавшие на выборах президента.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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