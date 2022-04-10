Жители Цхинвала указали на недочеты в работе Бибилова

10 апреля 2022, 18:07

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Анатолий Бибилов за пять лет президентского срока не уделил достаточно внимания развитию сельского хозяйства и сферы культуры в Южной Осетии, высказали мнение жители Цхинвала, проголосовавшие сегодня на выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Южной Осетии сегодня объявил состоявшимися выборы президента, поскольку к 16.00 мск явка избирателей (59,9%) превысила порог, необходимый для признания выборов президента состоявшимися (50% + один голос).

В выборах участвуют пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

На избирательном участке №8, который находится в центре Цхинвала, в Доме детского творчества, обстановка сегодня спокойная, очередей нет, сотрудников милиции немного, присутствуют наблюдатели, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на участке.

Существенных нарушений не было, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от "Народной партии" Зарина Плиева. "Только мелкие - вроде того, что заходят в кабинки по двое, стоят у урны. Но это все от незнания, мы объясняем. На 15 часов [мск] на этом участке проголосовали более 500 человек из 1118. С утра были очереди из пенсионеров, в течение дня тоже наблюдались большие скопления людей. Это происходит потому, что идут голосовать большими семьями или, например, соседи собираются и идут вместе на участок. Факта организованного подвоза людей мы не фиксировали", - сказала она.

Некоторые избиратели, проголосовавшие на участке №8, поделились с корреспондентом "Кавказского узла" ожиданиями от будущего президента. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Пенсионер Батыр Бязров выразил мнение, что руководителю республики нужно "поднимать сельское хозяйство". "Надо, чтобы элементарно зелень нам не из Кабарды привозили, а здесь выращивали", - сказал он, добавив, что верит в честность выборов.

Мадина Нартикоева указала на нерешенные проблемы в сфере культуры, в которой она работает. "Проблем тут очень много. Есть две музыкальные школы, одна из них разрушена, не могут восстановить - третий год в аварийном состоянии. У нас нет хореографической школы. Никто не занят историческими памятниками, они разрушаются", - рассказала она, высказав мнение, что "в Цхинвале всегда выборы относительно честные, потому что за этим хорошо следят представители кандидатов".

Анатолий Бибилов, ставший президентом в 2017 году, не выполнил обещание поднять зарплаты, отметила жительница Цхинвала, отказавшаяся представиться. "Жду, что [будущий президент] сделает то, что [действующий] еще не успел. Он обещал поднять зарплаты. В честности выборов не сомневаюсь", - заявила она.

Пенсионерка Луиза Кокоева призналась, что от президента не ждет ничего. "Мои проблемы никто не решает. Я просто пришла и исполнила свой гражданский долг, хотя в честность выборов верю частично", - сказала она.

Другая пенсионерка, Заира Яковлева, сообщила, что ожидает стабильности: "Нового президента я не жду, хочу, чтобы старый остался. Он много для нас хорошего сделал".

Молодой мужчина, который пожелал не называть свое имя, поддержал идею о присоединении Южной Осетии к России. "Это мне нравится, я ожидаю, что это вскоре случится. В честность выборов верю", - сказал он.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также сочли назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине элементом предвыборной борьбы.

Напомним, выборы в Южной Осетии назвал незаконными и не имеющими юридической силы МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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