Избирком объявил состоявшимися выборы президента Южной Осетии

10 апреля 2022, 17:12

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Явка избирателей превысила порог, необходимый для признания выборов президента состоявшимися, сообщили в Центризбиркоме Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Южной Осетии, а также в Москве, Владикавказе и Сухуме открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Южной Осетии. К 11.00 мск явка на выборах составила 13,2%, сообщили в Центризбиркоме.

Выборы признаны состоявшимися, сообщил ЦИК Южной Осетии. По данным комиссии, явка в республике к 16 мск составила 59,9%, в Цхинвале - 56,64%. Всего, по данным избиркома, к 16 мск проголосовали 17 652 избирателей, в том числе на двух участках во Владикавказе - 1472 и 1454 человека, в Москве - 300 человек, в Сухуме - 19.

Генеральный прокурор Южной Осетии Магамед Багаев сообщил, что нарушений во время выборов не было зафиксировано, ни одного обращения не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла" из Цхинвала.

Выборы должны быть признаны состоявшимися, если в голосовании примут участие 50% граждан, внесенных в избирательные списки, плюс один избиратель, информирует ТАСС.

Напомним, в выборах участвуют пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Выборы в Южной Осетии незаконны и не будут иметь юридической силы, заявил МИД Грузии, которая считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после "Пятидневной войны" 2008 года. С аналогичным заявлением выступили сегодня МИД Литвы и Латвии. Итоги прошлых выборов президента Южной Осетии, которые прошли в 2017 году, отказались признать, помимо Грузии, США, Евросоюз, НАТО и Азербайджан.

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