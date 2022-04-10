Грузия осудила проведение президентских выборов в Южной Осетии

10 апреля 2022, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в Южной Осетии незаконны и не будут иметь юридической силы, заявил МИД Грузии. С аналогичным заявлением выступили МИД Литвы и Латвии. Избирком Южной Осетии тем временем отчитался о высокой явке.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля Центризбирком проинформировал, что российские наблюдатели прибыли в Цхинвал для наблюдения за ходом президентских выборов. Аккредитовались для участия в выборах представители Абхазии, республик Донбасса, а также Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сегодня в Южной Осетии, а также в Москве, Владикавказе и Сухуме открылись избирательные участки.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Грузия и некоторые другие страны заявили о незаконности выборов в Южной Осетии

МИД Грузии заявил о незаконности проведения президентских выборов в Южной Осетии. "Это действие является очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, полностью противоречащим нормам и принципам международного права. Подобные провокационные действия направлены на легитимизацию незаконной оккупации регионов Грузии", - указано в заявлении, опубликованном на сайте МИД Грузии, которое перевел "Кавказский узел". В заявлении указано, что эти выборы, так же, как и референдум о присоединении к России, не будут иметь юридической силы.

С аналогичным заявлением выступило и Министерство иностранных дел Литвы. "Литва считает незаконными и не признает так называемые "президентские выборы", которые проходят 10 апреля в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии. Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", — говорится в заявлении МИД Литвы, текст которого цитирует "Интерпрессньюс".

Аналогичное заявление опубликовало сегодня в своем Twitter и Министерство иностранных дел Латвии. "Латвия считает нелегитимными и не признает "так называемые президентские выборы" в Южной Осетии, сказано в этом заявлении.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Напомним, итоги последних президентских выборов в Южной Осетии, которые состоялись в 2017 году, помимо Грузии, отказались признать США, ЕС, НАТО, о непризнании их результатов также заявил Азербайджан. Представители США, Евросоюза, НАТО, не раз выступали с заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии. Так, 7 июля 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию в марте 2019 года заявил о поддержке территориальной целостности страны.

ЦИК Южной Осетии заявил о высокой явке на выборах

Явка на выборах президента Южной Осетии к 11.00 составила 13,2%, сообщил член Центризбиркома Игорь Чочиев. "Общий процент по республике, принявших участие в голосовании по выборам президента составил 13,2%, по территориальной избирательной комиссии Цхинвала – 11,4% процента, Цхинвальского района – 13,7%, Дзауского района – 18%, Квайса - 17,9%, Знаурского района - 15,9%, Ленингорского района - 20,1%", - привело его слова ИА "Рес".

Глава ЦИК Эмилия Гагиева назвала явку на выборах высокой. "С утра уже наблюдается высокая явка на выборах", - привело ее слова агентство в другой сегодняшней публикации.

Процесс голосования идет спокойно, заявил наблюдатель от России, депутат Госдумы РФ, секретарь Центрального комитета КПРФ Казбек Тайсаев. "Очень отрадно, что на некоторых участках есть даже очереди", - процитировал Тайсаева "Спутник-Осетия". По его словам, нарушений в ходе выборов не выявлено.

30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также связали назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине со стремлением Бибилова привлечь на президентских выборах голоса сторонников Кокойты.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

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