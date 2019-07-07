ОБСЕ призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

07 июля 2019, 12:31

Комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Протестующие добились отставки спикера парламента, "Грузинская мечта" также согласилась рассмотреть вопрос о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Требование активистов об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Строительство пограничных укреплений на линиях разграничения Южной Осетии и Абхазии с Грузией болезненно воспринимается грузинским обществом и постоянно поддерживает в нем антироссийские настроения, это видно и по недавним акциям протеста в Тбилиси, заявили представители Amnesty International на презентации доклада о "бордеризации".

Принятая сегодня в ПА ОБСЕ резолюция содержит 26 пунктов, в документе говорится о сложной ситуации с правами человека на территориях, которые Грузия назвала "оккупированными". В нем также отмечается, что вдоль линии разграничения территорий зафиксированы факты установки колючей проволоки. В документе содержится призыв к России отозвать решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, сообщил сегодня Общественный вещатель Грузии на своем сайте.

Российская сторона возражала против принятия документа, указав на то, что "Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов", - цитирует первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова РИА "Новости". Кроме того, при решении о признании независимости Россия руководствовалась "положением устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами", отметил он.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.