Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии

03 июля 2019, 20:23

Строительство пограничных укреплений на линиях разграничения Южной Осетии и Абхазии с Грузией болезненно воспринимается грузинским обществом и постоянно поддерживает в нем антироссийские настроения, что видно и по недавним акциям протеста в Тбилиси, заявили представители Amnesty International на презентации доклада о "бордеризации".

Доклад международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате «бордеризации» в Грузии" "Кавказский узел" опубликовал сегодня одновременно с правозащитной организацией. Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые лишены возможности вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, говорится в докладе.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Презентация доклада Amnesty International «За колючей проволокой: ущерб правам человека в результате «бордеризации» в Грузии» состоялась сегодня в офисе Московской Хельсинкской группы. Термином «бордеризация» авторы доклада обозначили одностороннее обустройство границы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с других сторон. Линия этой границы проходит по линии бывшей административной границы между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, передал присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Доклад представил заместитель директора регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Он рассказал о трудностях, которые возникли в процессе подготовки исследования.

По словам Кривошеева, организация всеми силами стремилась сделать сбалансированный доклад, в котором были бы учтены мнения всех сторон, однако представители властей Южной Осетии и Абхазии, равно как и работающие в этих регионах НКО, отказались идти на контакт с Amnesty International.

«Мы даже издали этот доклад на год позже, чем хотели, поскольку надеялись получить мнение другой стороны. Нам ответила только она абхазская организация: «Ваш подход настолько односторонний и прогрузинский, что нет желания отвечать». Другие говорили примерно то же самое, но устно», - рассказал Кривошеев.

Правозащитник предположил, что причиной такого отношения стала использованная в докладе лексика - в нем используются термины «оккупация» и «де-факто власти». «Мы хотели бы подобрать нейтральную терминологию, но это невозможно. Даже из названий только одно - название «Абхазия» - признается обеими сторонами. Южную Осетию, например, в Грузии называют «Цхинвальский регион», поэтому в итоге мы стали использовать названия и терминологию, отраженные в документах ООН», - сказал он.

После презентации исследования Amnesty International направит доклад в органы власти России, Абхазии и Южной Осетии. «Надеюсь, что людям, о которых здесь написано, станет чуть легче. [Возможно], кто-то прочтет, что-то предпримет», - заключил Кривошеев.

Исследователь Amnesty International Леван Асатиани на презентации кратко обрисовал основные положения доклада, в котором рассматривается период с российско-грузинской войны 2008 года по настоящее время. В основу доклада легли интервью с сотней жителей «грузинской стороны» новой границы и пятьюдесятью людьми, приезжавшими на грузинскую сторону из Южной Осетии и Абхазии. Ситуация в этих двух регионах отличается: в Южной Осетии создается реальная укрепленная граница, которая часто разрезает пополам села, а в Абхазии речь идет в основном об ужесточении пропускного режима на существующей с 1990-х границе.

С 4 февраля 2019 года жители Южной Осетии не могут пересекать границу с Грузией по паспортам, им необходимо получить специальный пропуск в районных подразделениях КГБ. В Южной Осетии работают четыре пункта упрощенного пересечения границы с Грузией, которыми пользуются жители приграничных южноосетинских сел Хелчуа, Синагур, Карзман, а также населенных пунктов Ленингорского района.

«С начала бордеризации негативные последствия ощутили все, кто ежедневно пересекал границу для работы на землях, используемых для фермерского хозяйства, ради посещения семей, ради получения услуг здравоохранения» - отметил Асатиани.

Крестьяне, которые живут сельским хозяйством, в первую очередь столкнулись с проблемами, указал исследователь. «Мы слышали массу историй о семьях, которые десятилетиями пользовались землей для сельского хозяйства, а потом приходят российские силовики с картой 1982 года и говорят, что эта земля не относится к Грузии, это Южная Осетия», - сказал он. По словам Асатиани, в такой ситуации оказались примерно 800-1000 семей.

Среди других последствий бордеризации он выделил резкое сокращение трансграничной торговли и радикальный обрыв семейных связей (во многих селах близ новой границы грузины и осетины роднились между собой - прим. "Кавказского узла"), невозможность посещения церквей, в которых молились поколения сельских жителей, и даже запрет доступа на кладбища, оказавшиеся «на той стороне». По оценкам Amnesty International, счет пострадавших от этих процессов идет на тысячи.

Шестидесятилетний житель смешанного грузино-осетинского села Цителубани на подконтрольной Тбилиси территории рассказал Amnesty International, что последний раз видел свою сестру, которая вышла замуж в осетинском селе Орхосани, пять лет назад, хотя само село находится всего в четырех километрах от Цителубани. Он не может попасть в Южную Осетию. Единственный способ, которым его сестра может воспользоваться, чтобы увидеться с ним, - это совершить 300-километровую поездку через Кавказский хребет, через Владикавказ в России, затем в Тбилиси, и оттуда в село брата на подконтрольной Грузии территории, но она не может позволить себе совершить такую поездку.

Согласно данным грузинской стороны, ежегодно в Южной Осетии задерживают сотни людей, пытавшихся «незаконно» посетить родных, церковь или кладбище. Ограничение перемещения граждан, согласно нормам международного права, должно быть обоснованно, зафиксировано в законодательстве и пропорционально целям, которые преследуются, но в ситуации с Южной Осетией у гражданских лиц фактически отнимают средства к существованию, обратил внимание Асатиани.

Жители сел у линии разграничения с Южной Осетией рассказали Amnesty International, что с 2011 года российские силовики в процессе «бордеризации» захватили от 10 до 50 гектаров пастбищ или сельскохозяйственных земель на каждое село. В 2017 году Народный защитник Грузии документально подтвердил, что только в одном селе Джариашени около линии разграничения с Южной Осетией/, 60 из 138 семей лишились доступа по крайней мере к части своих сельскохозяйственных земель в результате «бордеризации». Сельчане жаловались, что им пришлось продать свой скот, поскольку сотрудники российских служб забрали их пастбища. Это еще сильнее ударило по и так бедным селам, поскольку в этих районах едва ли можно найти какую-то альтернативу сельскому хозяйству.

Во время Женевских переговоров с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии грузинская сторона предлагала составить списки крестьян, чьи угодья оказались за линией границы, и предоставить им право упрощенного посещения Южной Осетии. Осетинская делегация от этого предложения отказалась. При этом в Абхазии достаточно получить выездную визу в Грузию - после этого можно пересекать границу и ездить по Грузии с абхазскими документами.

В ситуации с Абхазией действия грузинских властей нелогичны - Грузия признает абхазские документы для перемещения по Грузии, но всеми силами стремится запретить абхазам получать загранпаспорта в России, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков, комментируя слова Асатиани. Исследователь Amnesty International отметил, что Грузия готова предложить абхазам «нейтральные паспорта» без грузинской символики. Скаков возразил, что такой документ, получаемый в Тбилиси, даже при отсутствии символики будет негативно восприниматься в Абхазии, что делает затруднительным использование "нейтрального паспорта" политиками, журналистами или представителями НКО.

Скаков обратил внимание, что положение об облегчении пропускного режима на российско-абхазской границе, существующее в подписанном в 2014 году Договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, так и не было выполнено. Ученый связал это с лобби кубанских курортов, которые стремятся развернуть поток туристов, едущих в Абхазию, в свою сторону. По оценке Скакова, Абхазия сравнительно менее зависима от России, чем Южная Осетия, где все силовые органы в большей степени, чем абхазские, интегрированы в соответствующие российские спецслужбы.

Присутствовавший на презентации директор Института прав человека Валентин Гефтер, занимавшийся вопросами грузино-абхазского примирения на протяжении несколько лет, отметил пробел в исследовании. По словам Гефтера, в докладе не хватает ссылок на длительный конфликт между Абхазией и Грузией до 2008 года.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Процесс бордеризации наряду с невозможностью возвращения домой грузинских беженцев из Абхазии и Южной Осетии является главным фактором подогревания антироссийских настроений в Грузии, уверен Леван Асатиани.

«Бордеризация упоминалась и во время нынешних демонстраций в Тбилиси, когда были плакаты с изображением колючей проволоки, ставшей символом бордеризации», - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла",

Протесты в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Некоторые кафе в Тбилиси в знак солидарности с протестующими на проспекте Руставели повысили расценки для россиян на 20% со ссылкой на долю оккупированной территории Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Директор регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс также отметила, что протестующие в Тбилиси напоминали об оккупации грузинских территорий плакатами и стикерами, которые клеились на здание парламента.

Презентация доклада совпала с обострением грузино-российских отношений, и это может привлечь к публикации дополнительное внимание, отметила глава московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

«Конечно хорошо, что к теме было привлечено внимание, но, с другой стороны, наша задача — попытаться повернуться к жизни людей, побудить обе стороны обратить внимание не только на военно-политические конфликты, но и на человеческие фигуры, чтобы бабушка могла спокойно добраться до своего огорода, дедушка — до ближайшей больницы», - сказала она «Кавказскому узлу».