Работники туротрасли в Тбилиси рассказали об оттоке российских отдыхающих

01 июля 2019, 22:04

Владельцы туристических компаний, которые ориентировались на российских туристов, рискуют получить убыток из-за запрета авиасообщения между Грузией и Россией, а хозяева частных квартир не испытали проблем из-за снижения турпотока из России. Некоторые кафе в Тбилиси объявили о повышении расценок для россиян.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Из-за снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, но многие туристы из России начали интересоваться возвратом купленных билетов.

Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. Протесты в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

На фоне отмены прямого авиасообщения между Россией и Грузией поток российских туристов заметно снизился. Из 50 путевок, забронированных гражданами России, 45 заказов были отменены, сообщила представитель одного из тбилисских туроператоров Хатуна корреспонденту "Кавказского узла".

Хатуна выразила опасения, что запрет прямых рейсов скажется на итоговых показателях работы - компания только в 2018 году вышла на российский рынок, потратив крупную сумму денег, и рассчитывала возместить эти затраты в наступившем летнем сезоне. Чтобы привлечь в Грузию российских туристов, компания проводила выездные мероприятия в регионах России, в том числе отдаленных - в Сибири и на Урале, пояснила она.

После массовых акций протеста в Тбилиси туроператоры-партнеры из ряда стран бывших СССР интересовались ситуацией с безопасностью в Грузии. Туристы, которые уже находятся в Грузии, столкнулись с проблемами: они решают, как возвращаться домой, выбирая между авиарейсами с пересадкой, к примеру, в Ереване или Риге, либо быстроходное судно "Комета", курсирующее между Батуми и Сочи. Сложность заключается в том, что большинство билетов уже раскуплено, отметила Хатуна.

На фоне снижения турпотока из России компания намерена активнее привлекать в Грузию туристов из Украины и Белоруссии, однако граждане этих стран "не такие платежеспособные, как россияне", указала она. Российские туристы активно покупали дополнительные услуги по организации туров внутри Грузии - они интересовались разными регионами страны и практически в обязательном порядке посещали Кахетию. У других иностранных туристов такого интереса к разным регионам Грузии не отмечается: так, у граждан арабских стран "есть только две остановки - в Тбилиси и в Батуми", рассказала Хатуна.

В 2018 году Грузию посетило рекордное число иностранных туристов - 8,7 миллиона человек. Число туристов из России в общем количестве почти достигло 1,4 миллиона человек - это на 23,8% больше, чем в 2017 году.

Жители Тбилиси, сдающие посуточно жилье туристам, в меньшей степени ощутили снижение турпотока из России. По словам владельца квартиры в Тбилиси Зураба, его арендаторами в основном выступают жители европейских стран: туристы из России останавливались у него только два или три раза за весь летний сезон 2018 года. Этим летом отмечается такое же соотношение, сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Тбилиси Алена только в 2019 году начала сдавать квартиру туристам, но на период с июля по сентябрь проживание забронировали уже восемь групп из России. Пока ни одна из них бронь не отметила, сообщила Алена.

Артем летом 2018 года только четыре раза сдавал свою квартиру туристам из России. В этом году россияне проживание не бронировали, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Тбилиси Ида также отмечает, что россияне не составляли значительную часть клиентов. "В прошлом году нашей квартире остановилось где-то четыре группы из России, а в этом - одна", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал специальные справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".

В тбилисских кафетериях заметили снижение числа посетителей из России. В последние дни россияне заходят в заведение значительно реже, сообщил менеджер небольшого ресторана в исторической части Тбилиси Александр.

Некоторые кафе в знак солидарности с протестующими на проспекте Руставели повысили расценки для россиян на 20% со ссылкой на долю оккупированной территории Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, сказано в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Повысить расценки для россиян решили владельцы заведения - их огорчили происходящие в Грузии события, связанные с россиянами, сообщила менеджер одного из таких кафе Кристина корреспонденту "Кавказского узла".

Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".