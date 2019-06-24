Запрет перелетов в Грузию обеспокоил российских туристов

24 июня 2019, 09:53

Более 700 российских туристов обратились за два дня в Роспотребнадзор, чтобы узнать, как долго продлится запрет на авиасообщение с Грузией и как вернуть деньги за путевки и билеты, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс с этого же дня ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. За счет снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, и посетовали на ухудшение отношений между странами.

После прекращения приостановки авиасообщения между Грузией и Россией Роспотребнадзор 22 июня открыл горячую линию для консультаций со специалистами ведомства, написал "Коммерсант". Роспотребнадзор указал, что заключившие договор на посещение Грузии с 21 июня туристы могут требовать его расторжения, а купившие авиабилеты в Грузию с 8 июля включительно могут требовать возврата средств.

За два дня в Единый Консультационный центр Роспотребнадзора позвонили более 700 человек, сообщил сегодня Роспотребнадзор на своем сайте.

Наибольшее количество вопросов касались "сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия-Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги", - говорится в сообщении ведомства.

Туристы также выясняли, как правильно оформить претензию или иск в случае проблем с возвратом денег, а также о безопасности пребывания и возможности вернуться из Грузии до 8 июля, отмечает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, больше всего эти вопросы волновали жителе российской столицы, Московской области, Санкт Петербурга и Ленинградской области, а также Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

Напомним, на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов и спровоцировало акцию протеста здания парламента Грузии в Тбилиси. Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным Центра неотложной помощи и координации на 23 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 28 пострадавших. За акцией последовала отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.