28 пострадавших при беспорядках в Тбилиси остаются в больницах

23 июня 2019, 13:23

Двое полицейских и три журналиста остаются в стационаре в числе 28 пациентов, получивших травмы во время беспорядков в Тбилиси, сообщил сегодня Минздрав Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня у здания парламента Грузии. Были госпитализированы, по данным Минздрава, 240 человек, среди которых оказались и журналисты. 22 июня в больницах Тбилиси оставались 54 пострадавших.

Во время разгона акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадал корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. Он получил ранение в голову резиновой пулей. По словам журналиста, травма не тяжелая, однако он был госпитализирован на несколько часов.

В тбилисских больницах остаются 28 пострадавших во время разгона акции протеста, из них двое в тяжелом состоянии, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс" со ссылкой на Минздрав Грузии.

По данным министерства, среди пациентов - двое полицейских и три журналиста, уточняет издание.

Напомним, что протесты начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация покинула Грузию, однако это не остановило протест.