22 июня 2019, 12:03

54 пострадавших остаются в больницах после разгона акции в Тбилиси

Двое из 54 пострадавших при разгоне акции в Тбилиси в ночь на 21 июня находятся в реанимации, один - в отделении интенсивной терапии, сообщили сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщал о госпитализации 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Вечером 21 июня протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси и потребовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и освободить задержанных демонстрантов.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. 

По данным Центра неотложной помощи и координации, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших во время разгона акции в ночь на 21 июня, из них двое - в реанимационном отделении. Раненные митингующие были доставлены в разные городские клиники, передает со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Имеди" корреспондент "Кавказского узла".

В одной из клиник двое пострадавших находятся под пристальным внимание врачей: один проходит лечение в отделении интенсивной терапии, другой - в реанимационном. У остальных пациентов состояние стабильное, сообщила врач клиники Лела Цария в эфире грузинской телекомпании.

В другой клинике один из пострадавших во время разгона акции, мужчина лет пятидесяти, находится в реанимации в тяжелом состоянии, его личность пока не установлена, сообщил руководитель реанимационного отделения клиники Леван Беселия. 

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 июня 2019, 13:03

  • Глава Дагестана пошел на поправку

    Состояние здоровья главы Дагестана Владимира Васильева, который проходит курс лечения в Москве, улучшилось, сообщили 21 июня в администрации главы и правительства республики.

22 июня 2019, 12:37

22 июня 2019, 11:00

22 июня 2019, 10:01

  • Показ фильма Балагова "Дылда" в Москве собрал молодую аудиторию

    Участники премьерного показа фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова в Москве не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику. Балагов обсудил со зрителями картину и поделился планами снять фильм о современном Северном Кавказе.

22 июня 2019, 09:11

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Справочник

Все справки