54 пострадавших остаются в больницах после разгона акции в Тбилиси

22 июня 2019, 12:03

Двое из 54 пострадавших при разгоне акции в Тбилиси в ночь на 21 июня находятся в реанимации, один - в отделении интенсивной терапии, сообщили сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщал о госпитализации 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Вечером 21 июня протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси и потребовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и освободить задержанных демонстрантов.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

По данным Центра неотложной помощи и координации, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших во время разгона акции в ночь на 21 июня, из них двое - в реанимационном отделении. Раненные митингующие были доставлены в разные городские клиники, передает со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Имеди" корреспондент "Кавказского узла".

В одной из клиник двое пострадавших находятся под пристальным внимание врачей: один проходит лечение в отделении интенсивной терапии, другой - в реанимационном. У остальных пациентов состояние стабильное, сообщила врач клиники Лела Цария в эфире грузинской телекомпании.

В другой клинике один из пострадавших во время разгона акции, мужчина лет пятидесяти, находится в реанимации в тяжелом состоянии, его личность пока не установлена, сообщил руководитель реанимационного отделения клиники Леван Беселия.