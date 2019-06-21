21 июня 2019, 02:28

Корреспондент "Кавказского узла" ранен на акции протеста в Тбилиси

Присутствовавший на акции протеста у здания парламента в Тбилиси корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов госпитализирован с ранением в голову.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, заявив, что, если их требование не будет выполнено, они войдут в здание парламента. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка, полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, среди активистов есть пострадавшие.Спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Среди пострадавших корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. Он рассказал, что получил ранение в голову резиновой пулей. По его словам, травма не тяжелая, его госпитализировали до утра.  

Напомним, на заседании парламентской ассамблеи, проходившем в здании парламента, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, что вызвало недовольство части депутатов Они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Участники акции в Тбилиси поддержали парламентариев, их не остановило то, что российская делегация решила покинуть Грузию.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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