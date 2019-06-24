Российские туристы заявили о безопасности отдыха в Грузии

24 июня 2019, 05:57

Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, и посетовали на ухудшение отношений между странами.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. В свою очередь Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. За счет снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций.

Утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным Центра неотложной помощи и координации на 23 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 28 пострадавших. За акцией последовала отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Опрошенные 23 июня корреспондентом "Кавказского узла" в Тбилиси российские туристы заявили, что не считают, что в Грузии им угрожает какая-либо опасность (подборка частных мнений не является репрезентативным опросом и не отражает мнение всех российских туристов в Грузии).

Москвички Марина и Тамара, которые покупали пряности на площади Свободы, на вопрос, повлиял ли запрет авиасообщения между Грузией и Россией на их планы, ответили отрицательно.

«В понедельник мы вылетаем в Москву, и уже проблем у нас в этом году не будет», - сказала Тамара.

"Может быть, на ком-то и скажется, но не на нас. А в следующем году, может быть, уже отменят этот запрет", - предположила Марина.

Они заявили, что в Грузии им ничто не угрожает.

«Мы целую неделю были в Грузии, и ни разу не встретили никаких угроз или чего-то в этом роде», - рассказала Марина.

«На меня этот запрет не повлияет – я вернусь во Владивосток 6 июля. А потом посмотрим, соберусь ли в Грузию. Я в первый раз здесь, и впечатления самые хорошие – люди дружелюбные, гостеприимные», - сказала Ольга из Владивостока.

Туристы из Московской области также отметили, что запрет из никак не коснется.

«Мы приехали на автомобиле своим ходом. Потратили двое суток. Переночевали в Минводах и сюда через Верхний Ларс заехали. Обошлось это где-то в семь тысяч рублей», - рассказала молодой человек Александр.

«У меня знакомые запланировали корпоратив в Грузии 18 июля. Что они теперь будут делать, я не знаю», - рассказала Дарина.

«Никаких угроз и ничего в этом роде не было», - сказал Артем.

«Все очень доброжелательно было», - подтвердила Анфиса.

«Мы были около площади Свободы, но ничего там не заметили. Хотя о митингах знали. Все говорили не езжайте туда, там опасно, но мы решили всем доказать, что тут ничего такого не происходит», - добавила Дарина.

«Мы упертые», - подтвердил Александр.

Девушки из Москвы Марина и Елена, по их словам, прошли прямо среди митингующих.

«Да, мы знали, что происходит. Мы видели лозунги. Но по отношению к себе никакой агрессии не почувствовали. Даже наоборот – женщина, торговавшая неподалеку от митинга, предложила купить венки», - рассказала Елена.

«Все пока очень хорошо, нас по-доброму встретили. Мы тут проведем две недели. Пока что такое ощущение, что поездка будет удачной», - сказала Марина.

На вопрос, повлияет ли запрет авиаперелетов на них, девушки ответили отрицательно.

«Нет, мы попали впритык: 6 июля мы уезжаем, так что остается всего день до запрета», - сказала Марина.

Две девушки из Сочи Елена и Любовь рассказали, что запрет авиасообщений может повлиять на их планы, поскольку они хотели в этом году еще раз приехать в Грузию.

«Мы улетаем 25-го, и хотели сюда вернуться в сентябре. Огорчает, что это невозможно», - сказала Любовь.

На вопрос, оправданы ли опасения по поводу безопасности россиян, сочинки ответили отрицательно.

«Нам абсолютно ничего не угрожает. Мы постоянно выкладываем в Instagram то, что мы видим здесь и сейчас, и не верьте никому. Хотя нам постоянно родные звонят и беспокоятся», - сказала Любовь.

«Самое обидное, что здесь народ сам в шоке. Нам говорят на каждом углу, что они любят Россию, в смысле, людей. А мы любим Грузию. Очень жаль, что так все вышло», - добавила она.