Задержанный с "коктейлями Молотова" арестован в Тбилиси

23 июня 2019, 15:34

Суд постановил заключить под стражу 70-летнего Георгия Цикаридзе, который, по версии следствия, планировал использовать зажигательную смесь на акции протеста в Тбилиси. Цикаридзе не признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня МВД рапортовало о задержании жителя Тбилиси 1949 года рождения, который, по версии полиции, приготовил 12 бутылок с зажигательной смесью, чтобы использовать их на новой акции протеста у здания парламента. Мужчина обвинен в незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня у здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, среди которых оказались и журналисты. По данным МВД, задержаны 305 участников акции. Вечером 22 июня участники протестов возобновили акцию и завершили ее сегодня ночью у офиса "Грузинской мечты".

Тбилисский горсуд постановил арестовать на два месяца Георгия Цикаридзе, обвиняемого в изготовлении "коктейлей Молотова" для использования на акции протеста. Сам Цикаридзе пояснил суду, что действительно хранил дома бутылки с бензином, но, по его словам, они хранились у него с тех пор, когда он работал на заправочной станции.

Георгий Цикаридзе категорически исключил связь хранения горючего с митингом. Он заявил, что на него было оказано давление, передал корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел эфир телекомпании "Рустави 2".

Заседание суда состоялось сегодня, на аресте обвиняемого Георгия Цикаридзе настаивал обвинитель, заявив, что мужчина может скрыться, если останется на свободе, уточняет "Интерпрессньюс".

Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они потребовали отставки спикера парламента. Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. После того, как 21 июня спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, протестующие потребовали также отправить в отставку главу МВД.