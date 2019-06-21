Человек с "коктейлями Молотова" задержан перед акцией протеста в Тбилиси

21 июня 2019, 20:29

Сотрудники МВД задержали жителя Тбилиси, который приготовил 12 бутылок с зажигательной смесью для использования на акции протеста у парламента. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Сегодня вечером протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси и потребовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Мужчину 1949 года рождения задержали в ходе следствия по делу о беспорядках во время митинга на проспекте Руставели. В его доме на окраине Тбилиси прошел срочный обыск, сообщил со ссылкой на МВД Грузии корреспондент "Кавказского узла".

Во дворе частного дома полицейские обнаружили 12 бутылок с "коктейлем Молотова" и компоненты для его изготовления, заявил и.о. директора департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.

По данным полиции, "коктейли Молотова" он собирался использовать во время новой акции протеста. Мужчина обвинен в незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, ему может грозить до шести лет лишения свободы.