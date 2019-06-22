МВД начало проверку случаев применения силы к журналистам на акции в Тбилиси

22 июня 2019, 22:50

Из 305 задержанных во время акции протеста у здания парламента в Тбилиси к административному аресту был приговорен 121 человек, остальным придется заплатить штраф. Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению фактов применения силы к журналистам сотрудниками правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую вечером 20 июня у здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, среди которых оказались и сотрудники СМИ. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны. Вечером 21 июня протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси, потребовав отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и освободить задержанных демонстрантов. Утром 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке.

На заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился.

К административному заключению приговорен 121 человек, который был задержан в ходе проведения акции протеста 20 июня, говорится в заявлении МВД Грузии, которое есть в распоряжении "Кавказского узла".

"Остальные 184 задержанных должны заплатить штраф или получили устное предупреждение", - проинформировали в ведомстве (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

Отмечается также, что "генеральная инспекция МВД начала следствие по факту превышения полномочий сотрудников ведомства в отношении журналистов".

"Эти сотрудники правоохранительных органов во время акции не участвовали в охране и обеспечении безопасности", - сказано в заявлении.

Во время разгона акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадал корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. Он получил ранение в голову резиновой пулей. По словам журналиста, травма не тяжелая, однако он был госпитализирован.

В своем заявлении МВД также призвало участников акции протеста "действовать в рамках закона, не нарушать общественный порядок и выражать мнение в мирной форме".

Напомним, сегодня вечером частники протестов возобновили акцию у парламента Грузии. Протестующие озвучили три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.