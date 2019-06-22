Участники протестов возобновили акцию у парламента Грузии

22 июня 2019, 20:33

Протестующие у здания грузинского парламента в Тбилиси сегодня озвучили три требования к властям, в том числе до конца дня освободить всех задержанных на предыдущих акциях.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Протестующие уже добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Сегодня вечером около здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели возобновилась протестная акция. Ее участники обратились к правительству с ультиматумом, выдвинув три основных требования – освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Как видно на кадрах прямой трансляции «Общественного вещателя Грузии», людей на акции меньше, чем в предыдущие дни. Проезжая часть перекрыта, передает корреспондент «Кавказского узла».

«Мы требуем от правительства сделать шаг и показать, что оно готово говорить с общественностью. Для выполнения этих требований у правительства есть крайний срок - до конца дня», - заявил на акции один из ее участников, директор «Формула креатив» Миша Мшвилдадзе, слова которого приводит «Рустави 2» (здесь и далее перевод корреспондента «Кавказского узла»).

Перед демонстрантами выступил режиссер Георгий Шенгелая. Он рассказал, что создана инициативная группа, которая подготовила проект резолюции митинга. В ней, помимо озвученных Мшвиладзе требований, говорится о необходимости «лишить неформального управления Грузией» бизнесмена Бидзину Иванишвили и запретить основанную им партию «Грузинская мечта».

На месте проведения акции находятся члены «Единого национального движения» Заал Удумашвили, Ираклий Надирадзе, лидеры «Европейской Грузии» Гиги Угулава, Гига Бокерия и другие оппозиционные депутаты, передает «Грузия Онлайн».

У парламента собралось до полутора тысяч человек и их число растет, передало в 20:20 по тбилисскому времени (19:20 мск) агентство «Спутник-Грузия».

Большая часть собравшихся на акцию – молодежь, вокруг здания парламента дежурят бригады скорой помощи и полицейские, отмечает РИА Новости.