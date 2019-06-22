Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси

22 июня 2019, 15:04

Студент Минас Минасян заключен под стражу в Грузии по обвинению в неподчинении законному требованию сотрудника полиции, сообщил омбудсмен Армении 21 июня. Amnesty International призвала к немедленному расследованию действий полиции во время разгона протестующих в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Изначально Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. В Центре неотложной помощи и координации сегодня сообщили, что на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших во время разгона акции, двое из них находятся в реанимации, один - в отделении интенсивной терапии.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси. Вечером 21 июня протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси, потребовав отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и освободить задержанных демонстрантов.

24-летний Минас Минасян из Армении, студент одного из тбилисских вузов, арестован на 13 дней после столкновений в Тбилиси, сообщило 21 июня посольство Армении в Грузии на своей странице в Facebook.

"Посольство находится на связи с правоохранительными органами Грузии. Армянские дипломаты навестят арестованного в ближайшее время", - сказано в сообщении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен Армении Арман Татоян уточнил, что гражданин Армении арестован за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Он отметил, что находится на связи со своим грузинской коллегой Нино Ломджарией. "Представитель омбудсмена (Нино Ломджарии) мониторил заседание суда во время рассмотрения санкции на арест", - написал Арман Татоян 21 июня на своей странице в Facebook.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала к немедленному расследованию действий полиции во время протестов в Тбилиси. В результате жестких действий полиции пострадали не менее 31 журналиста, которые работали на месте проведения протестной акции. "Мы призываем к оперативному, тщательному и независимому расследованию этих событий. Поскольку вероятны дальнейшие протесты, важно, чтобы полиция получила указание проявлять сдержанность и уважать право на мирную свободу выражения мнений", - сказано в заявлении, опубликованном 21 июня на сайте организации.

В заявлении также отмечено, что полиция для разгона протестующих стреляла резиновыми пулями. "Резиновые пули могут стать причиной серьезных травм и никогда не должны использоваться без разбора для разгона толпы", - сказал старший участник кампании "Международная амнистия на Южном Кавказе" Леван Асатиани, слова которого приведены на сайте Amnesty International.

По данным министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья большинства пострадавших в ходе разгона акции в Тбилиси оценивается как стабильное. Девять пациентов были прооперированы и находятся в хирургическом отделении клиники Ингороква. По информации врачей, ни у одного из пациентов нет травм, создающих угрозу для жизни, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Рустави 2".