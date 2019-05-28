Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия

28 мая 2019, 16:10

Недостаток финансовых ресурсов и квалифицированных кадров не позволит партии, созданной депутатом парламента Екатериной Беселия, изменить расклад сил на политической арене Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая Екатерина Беселия объявила о создании в Грузии новой политической партии "За справедливость".

В конце февраля Екатерина Беселия вышла из рядов "Грузинской мечты", не согласившись с партийной позицией по вопросу об отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда. Вместе с ней из партии вышли четыре депутата, затем фракцию покинули еще трое. В результате "Грузинская мечта" утратила квалифицированное большинство в парламенте. 2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый парламентом, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Екатерина Беселия начала сбор подписей за отмену бессрочного назначения судей.



"Достижение справедливости - главная идея, которая привела к власти "Грузинскую мечту" в 2012 году, и из-за чего я и другие политики ушли из этой партии", - заявила Беселия на брифинге 27 мая, транслировавшемся в прямом эфире "Рустави-2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам Беселия, планируется, что ее новая партия будет "центристская, европейско-консервативного направления, придерживающаяся национальных фундаментальных принципов". "В стране необходима смена власти и реальное изменение правовой системы, с этой целью партия примет участие в следующих парламентских выборах в 2020 году", - отметила она.

Однако Екатерина Беселия не озвучила на брифинге платформу партии, пообещав обнародовать ее на съезде 20 июня. На данном этапе в состав партии вошли депутаты: Екатерина Беселия, Гедеван Попхадзе, Зураб Кчачантирадзе, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Партия не сможет стать весомой на политической арене, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" политологи.

"У партии нет финансовых ресурсов и квалифицированных кадров, к ней могут примкнуть чиновники, обиженные на "Грузинскую мечту". Сама Беселия не пользуется большой популярностью", - пояснил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Партия сможет оттянуть на себя небольшую часть электората "Грузинской мечты" и других партий, но не настолько, чтобы изменить расклад сил на политической арене страны и достичь серьезных результатов на первых же выборах, считает эксперт неправительственной организации "Грузинский институт европейских ценностей" Мамука Жгенти.

По его мнению, Беселия создает реальную оппозиционную партию, и у депутатов произошел реальный разрыв с "Грузинской мечтой". Однако в итоге партия может оказаться под влиянием лидера и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. "Я не рассматриваю эту партию как реальную оппозицию. Они уже оказались или окажутся под покровительством Бидзины Иванишвили. Они не смогут быть реальными оппозиционерами", - сказал Жгенти.

Читадзе также высказал мнение, что лояльная оппозиция выгодна "Грузинской мечте".