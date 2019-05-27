27 мая 2019, 17:24

Беселия объявила о создании в Грузии новой политической партии

Депутат парламента Екатерина Беселия, вышедшая из "Грузинской мечты", назначила дату первого съезда партии "За справедливость".

Как сообщал "Кавказский узел", в конце февраля Екатерина Беселия вышла из рядов "Грузинской мечты", не согласившись с партийной позицией по вопросу об отборе кандидатов на пост председателя Верховного суда. Вместе с ней из партии вышли четыре депутата, затем фракцию покинули еще трое. В результате "Грузинская мечта" утратила квалифицированное большинство в парламенте.

2 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала обновленный закон "Об общих судах", принятый парламентом, несмотря на критику со стороны оппозиции и Венецианской комиссии. После этого Екатерина Беселия начала сбор подписей за отмену бессрочного назначения судей. Судебная система Грузии находится в кризисе, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" юристы

Съезд партии "За справедливость" состоится 20 июня, заявила сегодня на брифинге Екатерина Беселия.

"Я верю, что эта новая политическая сила изменит нынешнюю ситуацию с участием в парламентских выборах 2020 года, изменит правительство, изменит эту реальность, эту несправедливую обстановку", - сказала Беселия в эфире телекомпании "Рустави 2", подчеркнув, что у нее много сторонников (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Лидерами новой партии, помимо Беселии, станут депутаты парламента Гедеван Попхадзе и Звиад Квачантирадзе, также недавно покинувшие  партию "Грузинская мечта", сообщило сегодня "Грузия Online".

Примечание:

"Мэр Зугдиди обвинен в получении крупной взятки", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили", "Житель Зугдиди задержан по делу о видео с грузинским депутатом".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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