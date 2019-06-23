Туроператоры оценили ущерб от запрета авиасообщения России с Грузией

23 июня 2019, 03:59

После запрета на авиаперелеты между Грузией и Россией около 20 процентов россиян, планировавших отдых в Грузии, отказались от поездки, рассказали туроператоры. За счет снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. При этом правительство России пообещало помочь организовать возвращение граждан страны из Грузии. С этого же дня Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. Сейчас в Грузии находится как минимум 1500 российских туристов, сообщили в Ростуризме.

21 июня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек. По данным Центра неотложной помощи и координации на 22 июня, на стационарном лечении в Тбилиси остаются 54 пострадавших. За акцией последовала отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Грузинский туристический рынок не должен зависеть только от одной страны, сказал 22 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель неправительственной организации «Общество и банки» Георгий Кепуладзе

"Запрет воздушного сообщения (с Россией) и перерыв в Ларси может стоить нам (Грузии) 250-300 миллионов долларов", - сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2" (Перевод корреспондента "Кавказского узла"). Однако, считает Кепуладзе, турпоток из России может быть компенсирован туристами из других стран. Это позволит привлечь больше инвестиций и не беспокоиться об экономике страны, сказал он.

Руководитель «ТиБиСи Холдинга» Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить чартерные перевозки украинских туристов из Киева в Тбилиси.

Прекращение воздушного сообщения с Россией "скажется на туристическом сезоне. Исходя из этого, выражаю готовность... профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании "Айрзена" ("Грузинские авиалинии") для украинских туристов по направлению Киев-Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию", - цитирует его "Грузия-онлайн".

Реакцией на решение российских властей запретить авиаполеты в Грузию стала кампания интернет-пользователей «Отдохни в Грузии». Ее суть заключается в том, что те, кто запланировал отдохнуть за границей, может сократить свой отпуск на неделю и подарить ее грузинскому туризму, передает со ссылкой на автора инициативы председателя Ассоциации юридических фирм Грузии Звиад Кордзадзе «Рустави 2»..

"Моя идея не претендует на звание экономического чуда... Я не знаю, какой от этого будет экономический эффект, но порой не только экономический эффект имеет значение», - сказал Кордзадзе в телеэфире.

«В этом неудачном сезоне мы должны отдохнуть на курортах Грузии и помочь нашим курортам возобновить работу», - сказала начальник отдела Управления персоналом "Рустави 2" Тамила Гвелесиани.

"Уже сейчас многие отменяют бронирование туров и гостиниц. Кто-то пишет, что их это не остановит, будут использовать других перевозчиков", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" совладелица туристического агенства «Хачапури тур» Марина Володко. По ее словам, пока отменили поездку примерно 20 процентов русских туристов. Володько рассказала, что сейчас ей пишут и спрашивают, как действительно относятся здесь к русским туристам.

Некоторые туроператоры верят, что в Грузию станут чаще приезжать туристы из Европы. «Я верю, что нас поддержит Европа», - сказала основатель агентства «Путешественник» Ника Роква в эфире "Рустави 2".

Член парламентской фракции "Европейская Грузия - регионы" Зураб Чиаберашвили считает, что при уменьшении туристического потока население, получающее доходы от сферы туризма, "понесет определенные потери". Он считает, что поддержать их в этой ситуации могли бы налоговые льготы для малого бизнеса.

"Необходимо разработать очень хорошую политику, чтобы помочь этому бизнесу... путем налогообложения и дерегулирования, чтобы бизнес мог быстро использовать другие рынки", - сказал Чиадберашвилив телеэфире.

Специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе рассказал журналистам, что правительство пытается получить полную информацию относительно решения президента России. По его словам, после анализа информации правительство Грузии решит, что как будет действовать дальше.



«На данном этапе мы пытаемся получить полную информацию... и сделать соответствующие анализ и выводы", - сказал он.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, решение политических проблем "не должно повлиять на туристов, население и мирную среду... в Грузии".

Туристы из России не должны отказываться от поездок в Грузию, а "политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, беспорядки в Тбилиси 20 июня были спровоцированы недовольством грузинских оппозиционеров тем, что место спикера парламента Грузии в этот день занял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, который возглавлял работу заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".