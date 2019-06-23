У офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси мобилизован спецназ из-за шествия протестующих

23 июня 2019, 00:09

Протестующие в Тбилиси направились к центральному офису "Грузинская мечта - Демократическое движение" с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Спецназ полиции окружил здание, в котором находится офис правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали акцию протеста, начатую вечером 20 июня у здания парламента Грузии. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, среди которых оказались и сотрудники СМИ. По данным МВД, 305 участников акции были задержаны. Вечером 22 июня участники протестов возобновили акцию у парламента Грузии. Протестующие озвучили три требования к властям: освобождение задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

На заседании парламентской ассамблеи, которое проходило в здании парламента 20 июня, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, и они объявили о начале процедуры импичмента председателя парламента. Депутаты также потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Российская делегация решила покинуть Грузию, однако протест продолжился.

После завершения акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси митингующие около 00.30 (23.30 мск) направились к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Во время шествия участники акции протеста выдвинули ультиматум лидеру "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили.

"Мы обращается к Бидзине Иванишвили, если Гахария не уйдет в отставку, если не будут освобождены все задержанные до 19 часов (18.00 мск), то мы начнем бессрочную акцию голодовки", - заявил участница акции протеста Ника Леванджава.

В связи с приближение протестующих у офиса правящей партии мобилизован спецназ. Часть силовиков находится на улице у офиса, часть - вошла в здание.

На подходе к офису "Грузинской мечты" протестующие разделилась на две группы, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий. По его данным, первая группа заняла пространство примерно 10 на 20 метров, а вторая около - 20 на 30 метров.

Во время шествия протестующие выкрикивают "Мир!" и "Уходи!". Также демонстранты скандируют антиправительственные лозунги и требуют, чтобы действующее правительство ушло в отставку.

Напомним, из 305 задержанных во время акции протеста у здания парламента в Тбилиси к административному аресту был приговорен 121 человек, остальным придется заплатить штраф, сообщило МВД Грузии.