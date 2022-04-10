Началось голосование на выборах президента Южной Осетии

10 апреля 2022, 08:22

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Все избирательные участки открылись сегодня для голосования на выборах президента Южной Осетии, сообщил Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на сегодня. Центризбирком сообщил, что в день выборов будут работать 76 избирательных участков, в том числе два участка - в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуме. 9 апреля Центризбирком проинформировал, что российские наблюдатели прибыли в Цхинвал для наблюдения за ходом президентских выборов. Аккредитовались для участия в выборах представители Абхазии, республик Донбасса, а также Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Аналитики поспорили о вероятности выбора президента в один тур. Опрошенные "Кавказским узлом" цхинвальцы ждут от нового руководителя развития Южной Осетии, в частности искоренения проблемы безработицы.

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

В Южной Осетии в 08.00 мск открылись все избирательные участки для голосования, пишет сегодня со ссылкой на секретаря Центризбиркома Кристину Авлохову ИА "Рес". "На участках наблюдается активность избирателей", - сказала она. Авлохова отметила, что процесс голосования активно идет и на избирательных участках в отдаленных селах.

Все избирательные участки республики находятся под охраной полиции, указала она.

Всего на выборах зарегистрировано более 32 тысяч избирателей, сообщил со ссылкой на Центризбирком Южной Осетии "Интерфакс".

На участках во Владикавказе смогут проголосовать примерно пять тысяч человек, отметил телеканал "Алания ТВ" на своем сайте.

Напомним, 30 марта Бибилов объявил о намерении провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива о присоединении к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Аналитики также сочли назначение Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине элементом предвыборной борьбы.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.