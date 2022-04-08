Назначение спецпредставителем Южной Осетии подчеркнуло провластную позицию Кокойты

08 апреля 2022, 16:41

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Решение Анатолия Бибилова назначить Эдуарда Кокойты спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации на Украине принято в расчете на голоса избирателей из числа сторонников бывшего президента, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тему событий на Украине используют во время предвыборной кампании все кандидаты, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и бывший глава республики Эдуард Кокойты на фоне политических разногласий договорились в рамках предвыборной гонки придерживаться единого вектора для консолидации общества. Бибилов также сообщил, что Кокойты станет спецпредставителем Южной Осетии на время спецоперации России на Украине.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, 16 марта началась агитационная кампания. При этом Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, а на следующий день заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Инициатива присоединения к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Алан Гаглоев 4 апреля предложил провести одновременно с выборами референдум о присоединении Южной Осетии к России. Он также заявил о готовности сложить полномочия президента по итогу референдума. По мнению аналитиков из Южной Осетии, и заявление Бибилова, и заявление Гаглоева - просто пиар-ход.

Назначение спецпредставителем продемонстрировало провластную позицию бывшего президента

Решение назначить Кокойты спецпредставителем показывает его провластную позицию, считает блогер Алан Парастаев. "Наблюдая Кокойты в рядах людей, которые так или иначе связаны с властью, с президентом, его назначение рассматривается как поддержка Бибилова [со стороны] Кокойты. Наверное, ему не понравилось, что "Народная партия" получила поддержку от бывшего министра обороны [Ибрагима] Гассеева. Может, этот ход Гассева в сторону "Народной партии" оттолкнул Кокойты от "Народной партии" в сторону Бибилова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Регистрацию в качестве кандидатов в президенты прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента, представитель "Народной партии" Александр Плиев. Еще 12 кандидатов получили отказ в регистрации, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать Плиева на выборах. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о президентских выборах в Южной Осетии".

Бибилов рассчитывает на поддержку сторонников Кокойты, а назначение Кокойты спецпредставителем "однозначно показывает амбиции Кокойты", считает активист из Южной Осетии, сотрудник штаба Алана Гаглоева Тимур Цхурбати. Эдуард Кокойты - человек амбициозный, уточнил он. "Сейчас он очень сильно переживает, что остался вне политики. Я думаю, что Бибилов этим воспользовался и, так сказать, "купил" его должностью спецпредставителя. С этой ролью Кокоты, думаю, справится прекрасно. Связь [с выборами], конечно, есть: Бибилов рассчитывает, что сторонники Эдуарда Кокойты поддержат его на выборах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эти ожидания Бибилова могут сбыться, не исключил он. "Действия Кокойты однозначно говорят о том, что он поддержит Бибилова. Бибилов, вообще говоря, стал настоящим политиком. Он использует все [возможности], что есть, красиво говорит и даже […] Кокойты сумел использовать для своей пропаганды. Это красивая [предвыборная тактика] и технология, на самом деле ничего искреннего за этим нет", - сказал Цхурбати.

Даже нейтральной позиции Кокойты достаточно, чтобы это выглядело поддержкой Бибилова, указал блогер и политолог Батраз Сидамон. "Кокойты уже не может напрямую поддержать Бибилова. Но это и не нужно, достаточно нейтралитета де-факто", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В августе 2020 года Эдуард Кокойты предложил действующему президенту Анатолию Бибилову уйти в отставку и признал, что ошибся, когда "вывел на политическую арену" Анатолия Бибилова, а в 2017 году поддержал его кандидатуру на президентских выборах. Поводом для этого заявления стала смерть задержанного силовиками Инала Джабиева, вызвавшая широкий резонанс в Южной Осетии. На "Кавказском узле" размещены биографии Анатолия Бибилова и Эдуарда Кокойты.

Кандидаты используют перед выборами тему событий на Украине

Тема спецоперации российских войск на Украине поднимается всеми кандидатами, рассказал Алан Парастаев. "Верю, [что] от чистого сердца, что не только потому, что это даёт им какие-то бонусы в глазах избирателей. Пытаются помогать, пытаются узнавать правду, в том числе предъявлять претензии, например, тому же Бибилову по поводу не совсем хорошей организации отъезда и пребывания там наших ребят. Но за их отправку не был ответственен Бибилов, это организовывала российская армия. Но такая интересная ситуация получается – когда ему предъявляют претензии, он уже не может отказаться и сказать "это не я". Потому что, когда военные уезжали туда, Бибилов приписывал это себе. Соответственно, теперь сложно отказаться от этого «ляпа»", - сказал он.

Жители Южной Осетии отправились на Украину для участия в российской военной операции, сообщил Анатолий Бибилов 26 марта. В его пресс-службе уточнили, что речь идет об отправке на Украину военнослужащих российской базы, дислоцированных в республике. "Это военнослужащие четвертой базы Российской Федерации, дислоцированные в Республике Южная Осетия. И в ней в качестве контрактников служат в том числе жители Южной Осетии", - сказал представитель пресс-службы президента.

Официально Южная Осетия не посылала военных в Украину, подчеркнул блогер. "Участвуют граждане Южной Осетии и России, которые состоят на воинской службе в российской армии... Они не под юрисдикцией Южной Осетии там участвуют. Те, кто участвуют там не от российской армии, это добровольцы, а такого отряда, который был сформирован вооруженными силами Южной Осетии и послан в Украину, нет", - пояснил он.

Тема спецоперации поднимается всеми кандидатами, подтвердил Тимур Цхурбати. "Ее обсуждают активно на дебатах... При этом активно обвиняется президент Библов в том, что наши контрактники из Южной Осетии отправлены не совсем готовыми в Донбасс", - сказал он.

Предвыборная агитация проходит на фоне разговоров о специальной операции на Украине, указал и Батраз Садамон. "Тема эта поднимается, естественно, в силу того, что Южная Осетия втянута фактически в эту [ситуацию], так как там есть наши [земляки], поэтому эта тема на дебатах поднимается и в разговорах о выборах. То есть фоном эта история будет постоянно идти", - сказал он.

5 апреля Анатолий Бибилов заявил, что для подготовки к референдуму о присоединении к России необходимо сначала обратиться в Верховный суд. "Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд, который должен нам ответить, и уже после этого начинать процедуру подготовки к референдуму и назначение даты", - сказал он.

Отсылка к Верховному суду стала элементом тактики Бибилова

Заявление Бибилова о необходимости обратиться в Верховный суд Алан Парастаев расценил как отговорку президента. "Это такая отмазка – мы не можем войти в Россию, нужны вот такие процедуры, и как только закончим, сразу войдем. Это такой [прием] оттягивания времени", - предположил он.

Сама инициатива о присоединении Южной Осетии к России и объединении с Северной Осетией "в большей степени предвыборный агитационный шаг, чем реальная возможность", считает блогер Алан Парастаев. "Конечно, она продиктована желанием Южной Осетии объединиться с Северной и вступить в Россию, но в данном случае преобладает больше желание находящегося у власти президента пропиариться в очередной раз, завоевать симпатию избирателей", - сказал он.

Тимур Цхурбати считает "надуманным" сделанное 5 апреля заявление Бибилова. "Процедура подготовки к референдуму - тема надуманная, и она приурочена к выборам с одной единственной целью – повысить рейтинг Бибилова. Ничего другого за этим не стоит, и его вопросы Верховному суду – очередная красивая [предвыборная тактика], по моему мнению. Я не понимаю, какие вопросы можно задавать Верховному суду и какое это отношение вообще имеет к референдуму", - сказал активист.

Батраз Сидамон усмотрел косвенную связь между объявлением о референдуме в Южной Осетии и предполагаемым референдумом в ЛНР. "Прямой связи нет, но проведение референдума в ЛНР даёт повод отсылать к нему - для доказательства того, что Россия приняла принципиальное решение взять в свой состав и Южную Осетию и Донбасс. Следовательно, устроители референдума в Южной Осетии выполняют волю Кремля", - сказал он.

29 марта глава ДНР объявил, что республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России. Двумя днями ранее, 27 марта, о возможном присоединении к России также заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в ближайшее время на территории республики проведут референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Россию», сообщило 29 марта РБК.

Напомним, 6 апреля стало известно, что ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о вхождении республики в состав России. Группа состоит из 26 общественных и политических деятелей, им предстоит собрать не менее тысячи подписей.

Иностранное государство или его часть могут быть приняты в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта, согласно федеральному конституционному закону РФ "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ", но вопросы изменения статуса субъекта Российской Федерации или вступления в Россию нового субъекта не могут быть вынесены на референдум, сообщила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Надежда Ермолаева.

По ее словам, процедура референдума о воссоединении с Россией, проведенного в Южной Осетии в 1992 году, противоречит российскому законодательству, поскольку референдум о присоединении может проводить только независимое государство. "Последовательность в том, что сначала независимость, затем – вхождение в государство. Поскольку референдум о независимости был проведен в Южной Осетии лишь в 2006 году, то референдум о вступлении в Россию никак не мог быть [без противоречия российскому закону] проведен раньше этого", - подчеркнула юрист.

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