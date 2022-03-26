Бибилов сообщил об отправке жителей Южной Осетии на Донбасс

26 марта 2022, 23:04

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Жители Южной Осетии отправились на Украину для участия в российской военной операции, сообщил сегодня президент Анатолий Бибилов. Эта информация озвучена на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля.

Как писал "Кавказский узел", власти Южной Осетии продемонстрировали поддержку России в конфликте на Украине, собрав 2 марта в Цхинвале около 600 человек на митинге в поддержку президента России Владимира Путина. Среди участников акции в основном оказались госслужащие.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Часть кандидатов обжаловали отказ в суде, но безуспешно.

О том, что жители Южной Осетии отправились на Украину для участия в российской военной операции, президент Анатолий Бибилов сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию", - написал Анатолий Бибилов.

В опубликованном им ролике видно, как по улице едут несколько автобусов и грузовиков с военными, которые размахивают флагами Южной Осетии.

В пресс-службе Бибилова уточнили, что речь идет об отправке на Украину военнослужащих четвертой базы России, дислоцированных в республике. «Это военнослужащие четвертой базы Российской Федерации, дислоцированные в Республике Южная Осетия. И в ней в качестве контрактников служат в том числе жители Южной Осетии. Когда колонна уезжала на спецоперацию [в Украину], он [Анатолий Бибилов] с ними пообщался», - сказал представитель пресс-службы президента Южной Осетии, слова которого приводит РБК.

Жители Южной Осетии в составе группы российских военнослужащих отправились на специальную операцию России по защите жителей Донбасса не в первый раз, информирует агентство "Рес". 23 марта оно также сообщило, что военнослужащие из Южной Осетии отправились на Украину для участия в защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных республик в составе подразделений российской армии.

Напомним, Южная Осетия первая признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Указ о признании независимости ЛНР был подписан президент Южной Осетии 19 июня 2014 года, указ о признании ДНР - 27 июня 2014 года.

Отметим, что кампания по выборам президента Южной Осетии проходит на фоне обвинений в адрес Анатолия Бибилова. ЦИК Южной Осетии снимает с выборов кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию действующему президенту, заявил, в частности, Ибрагим Гассеев. Кандидатов отстраняют с нарушением выборного законодательства, уверен Давид Санакоев. Обыски в ЦИК, взаимные обвинения кандидатов в оказании давления на ЦИК, спецоперация на Украине, высокий уровень инфляции и рост цен вызывают у избирателей рост апатии, указала политолог Алана Плиева. Решение ЦИК Южной Осетии об исключении множества претендентов из предвыборной гонки было принято под "беспрецедентным давлением" со стороны властей, заявил политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.