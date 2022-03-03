Власти Южной Осетии продемонстрировали поддержку России в конфликте на Украине

03 марта 2022, 07:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Южной Осетии собрали около 600 человек на митинге в поддержку президента России Владимира Путина, который с 24 февраля начал спецоперацию российских войск на Украине. Среди участников акции в основном оказались госслужащие.

21 февраля 2022 года Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. Операция на Украине имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее ее, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Митинг в поддержку Путина прошел 2 марта в 17.00 мск на Театральной площади Цхинвала. Большинство участников акции, которую организовала политическая партия "Единая Осетия", составили сотрудники аппарата госслужбы Южной Осетии, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

"Предупредили ведь, чтобы в 17.00 все пришли на митинг. Явка обязательная", - сказала одна из участниц митинга "Кавказскому узлу".

Также среди участников акции оказались студенты, которые держали плакаты с надписями "Осетия всегда рядом" и "За Путина", а также флаги России и Южной Осетии.

На митинге выступил глава республики Анатолий Бибилов. "Мы сами прошли сложный путь к свободе. Осетия рядом с Россией и народом Донбасса", - сказал Бибилов.

После него выступили общественные деятели республики, также высказывавшие поддержку президенту России.

Минобороны России признало потери на Украине 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта Минобороны России сообщило, что 498 российских военнослужащих погибли и 1597 получили ранения. Глава Чечни Рамзан Кадыров до 1 марта опровергал сообщения о потерях, говорится в справках "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".