Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией

24 февраля 2022, 15:32

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Спецоперация направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, операция в Донбассе имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее ее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило эвакуацию населения, 22 февраля Россия признала эти республики. Сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, однако два российских гражданских корабля подверглись обстрелу.

Российская спецоперация "по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев" которая была проведена на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии в период с 8 по 12 августа 2008 года вошла в историю под названием "Пятидневная война". За неделю до начала военных действий власти Южной осетии объявили эвакуацию жителей. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причинами ввода российских войск в зону конфликта стала агрессия Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной Осетии, исход из региона 30 тыс. беженцев, гибель российских миротворцев и многих жителей Южной Осетии. В ходе военных действий велись обстрелы Тбилиси и территорий Грузии, однако по итогам войны войска остановились на административной границе Южной Осетии и Грузии. После "Пятидневной войны" власти Грузии сделали еще больший акцент на укрепление вооруженных сил по НАТОвским стандартам и на вступление в саму организацию. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Насколько далеко продвинутся российские войска, зависит от украинской армии, заявил старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Мне кажется, решение пойти дальше или остановиться в границах Донецкой и Луганской областей Путиным еще не принято. Точно так же как и с войной с Грузией в 2008 году. Войска то подходили к Тбилиси, то обратно отходили. Все зависит от способности украинской армии сопротивляться. Если такая способность будет проявлена, то весьма вероятно, что российская официальная позиция будет такая: мы обеспечили безопасность народных республик и дальше нам не надо. А если украинская армия не проявит эту способность, то скажут, что есть необходимость продвигаться за пределы этих областей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сейчас не стоит верить официальным сообщениям российских властей. "Мы уже два месяца слышим, что Россия не собирается нападать на Украину. Поэтому сейчас не стоит верить всему, что они говорят. Да, силы несопоставимы. Россия может спокойно выполнить первый этап современной войны: бомбардировка аэродромов, вывод из строя ПВО и так далее. Но главный вопрос, можете ли вы взять под контроль сушу, то есть могут ли российские войска спокойно ходить по улицам. Вот от этого все и зависит", - сказал он.

Если руководство России посчитает, что территория Донецкой и Луганской областей будет достаточным для нивелирования угроз, то российские войска на этом остановятся, считает военный эксперт, начальник отдела евразийской интеграции Института развития СНГ при Шанхайской организации сотрудничества Владимир Евсеев. "А если нет, то войска пойдут дальше. Например, основным производителем баллистических ракет на Украине являются предприятия в городе Днепропетровск. То есть получается, что надо взять город или уничтожить все эти предприятия ударами с воздуха. И в том, и в другом случае периметр военных действий расширяется. Пока мы видим, что официально речь идет только о Донецкой и Луганской областей. Но все может меняться в зависимости от хода спецоперации. Настрой руководства РФ достаточно жесткий в этом плане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Евсеева , главное отличие от конфликта в 2008 года в Грузии в том, что сейчас спецоперация намного масштабнее. "Схожесть в том, что никто не собирается штурмовать Киев. Какие-то удары по объектам возможны, но брать Киев в планах нет. Тогда тоже не было планов брать Тбилиси, хотя могли. А разница в том, что по своему значению для России и ее жизненных интересов Грузия и Украина отличаются... Кроме всего прочего Грузия довольно далека от России, а Украина – очень близка. Это важное отличие", - отметил он.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин также указал на территориальное положение Украины."Главное отличие от событий 2008 года – это масштабность, в первую очередь. Сейчас все намного оперативнее и масштабнее. Кроме этого, нельзя сравнивать Украину и Грузию по части населения, военного потенциала, а также границ: от Москвы до украинской границы несколько сот километров. А схожесть в том, что как в украинскую, так и грузинскую армии были вбуханы огромные средства стран НАТО для реформ", - подчеркнул он.

Он считает маловероятным продвижение российских войск вглубь Украины. "Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах, которые были до 2014 года, то есть в рамках Луганской и Донецкой областей. Мне кажется, спецоперация ограничится этой территорией. Пока, насколько можно судить, стоят задачи по освобождению именно этих территорий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Андрей Решетов полагает, что спецоперация охватит только территории Луганской и Донецкой областей. "Полагаю, речь будет именно идти об освобождении Донбасса (...)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, ключевая разница между ситуацией 2008 года и событиями сейчас заключается в оперативной превентивной реакции России.