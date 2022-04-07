Бибилов и Кокойты использовали тему объединения Осетии в предвыборной гонке

07 апреля 2022, 14:07

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На фоне политических разногласий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и бывший глава республики Эдуард Кокойты договорились в рамках предвыборной гонки придерживаться единого вектора, направленного на консолидацию общества Южной Осетии. Бибилов указал, что сам факт договоренности является первым шагом к объединению, и сообщил, что Кокойты станет спецпредставителем Южной Осетии на время проведения спецоперации России на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта предложил провести референдум о вхождении в состав России, на следующий день он заявил о необходимости объединения с Северной Осетией. Также президент республики указал, что нужно использовать "окно возможностей" для объединения с Россией. По мнению аналитиков из Южной Осетии, заявление Бибилова – это всего лишь пиар-ход в рамках предвыборной гонки.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и бывший глава республики Эдуард Кокойты договорились прилагать усилия для консолидации общества Южной Осетии несмотря на политические разногласия, сообщила вечером 6 апреля пресс-служба президента республики. "Это важно для нашего общества, тем более перед выборами, считаю, что политические деятели должны встречаться и обсуждать существующие вопросы. Не могу не поблагодарить вас за соучастие в судьбе наших ребят – участников спецоперации России на Украине. Этот вопрос беспокоит и солдат, и их родителей. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально минимизировать издержки, которые могли быть у них", – привел ИА "Рес" слова Бибилова.

Также он указал, что сам факт встречи, на фоне имеющихся политических разногласий, уже является шагом к консолидации общества Южной Осетии.

Эдуард Кокойты подтвердил свое согласие следовать договоренности. "Первостепенной задачей считаю консолидацию нашего общества. Конечно, будем заниматься и вопросами нашей молодежи, которая сегодня участвует в спецоперации России", – сказал он.

Бибилов и Кокойты также обсудили предстоящий референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. При этом Бибилов отметил, что референдум увязывают с президентскими выборами в Южной Осетии, что, по его словам, не соответствует действительности.

После встречи Бибилов заявил, что Эдуард Кокойты станет специальным представителем Южной Осетии на время проведения спецоперации России на Украине. "Мы вместе будем помогать нашей молодёжи, которая сейчас выполняет свой воинский и гражданский долг, принимая участие в спецоперации РФ на Украине. <...> Уверен, что огромный опыт поможет ему в координации гуманитарной миссии нашей Республики на территории ЛДНР и Украины, а также в оперативном решении задач по оказанию помощи нашим военнослужащим и их родным", – написал Бибилов 6 апреля в своем Telegram-канале.

В наблюдении за выборами президента Южной Осетии примут участие члены Центризбиркома России Антон Лопатин и Константин Мазуревский. Для мониторинга выборов президента в республику также прибудут делегации из Донецкой и Луганской народных республик, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Германии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Финляндии и других стран, информировал сегодня ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

Напомним, что 6 апреля стало известно, что ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о вхождении республики в состав России. Группа состоит из 26 общественных и политических деятелей, им предстоит собрать не менее тысячи подписей. Сбор подписей в поддержку референдума начнется с 7 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики ранее напомнили, что инициатива присоединения к России озвучивалась Бибиловым на выборах в 2017 году и помогла ему тогда победить в них.

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Материалы о ходе предвыборной кампании и выборах президента Южной Осетии "Кавказский узел" – на тематической странице "Выборы в Южной Осетии".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.