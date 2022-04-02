Инициатива о присоединении к России стала элементом президентской гонки в Южной Осетии

02 апреля 2022, 18:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Анатолий Бибилов перед выборами вновь решил разыграть карту присоединения к России, которая помогла ему получить победу на прошлых выборах, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Вхождение в состав России не улучшит экономику Южной Осетии, которая и так живет на российские дотации, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта президент частично признанной республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России. Это заявление было сделано на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля. На следующий день он заявил, что Южная Осетия может войти в состав России как отдельный субъект, а затем объединиться с Северной Осетией. Это намерение поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Референдум о присоединении к России не будет иметь юридической силы, подчеркнул глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Москва может использовать предложение Анатолия Бибилова как инструмент для оказания давления на Грузию, и международное сообщество должно отреагировать на это, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией. На референдуме 2006 года граждане выступили за сохранение статуса независимого государства. В июне 2014 года спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о скорой подготовке к народному голосованию о присоединении республики к России. 18 марта 2015 года договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией подписали президенты Владимир Путин и Леонид Тибилов. В октябре того же года тогдашний президент Южной Осетии Леонида Тибилов заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. В 2017 году Анатолий Бибилов в ходе предвыборной гонки на президентских выборах заявил, что его основная цель в случае победы на выборах - осуществление проекта по воссоединению двух Осетий.

Аналитики связали заявления Бибилова о присоединении к России с выборами президента

Инициатива Бибилова войти в состав России – всего лишь предвыборная полемика для привлечения голосов, отметил политический редактор интернет-СМИ "ОсНова" из Северной Осетии Руслан Тотров. "Вопрос актуальности объединения очень лукавый. Тема объединения эксплуатирует довольно тонкие струны человеческой души и апеллирует к материям всё больше высоким - потому что разделенный народ, надо убрать границы, надо быть единым целым. Я на это всегда говорю – простите, но мы и так единое целое. Мы не северные и южные осетины, мы просто осетины и кивать на государственную границу между Россией и Южной Осетией как на что-то препятствующее интеграции, на мой взгляд, это просто лить воду на мельницу тех, кто всеми силами хочет свернуть первую за 800 лет осетинскую государственность и торжественно под бравурную музыку водрузить государство Алания в состав Российской Федерации", - подчеркнул он.

Тотров напомнил, что идея о проведении референдума регулярно появляется перед выборами. "Обычно застрельщиком в этой истории выступает действующий президент Анатолий Бибилов. Потому что он на этом коньке выехал в прошлый раз, он это делает сейчас. Я вполне ответственно по-журналистски заявляю, что, безусловно, президент Бибилов занимается делом глубоко порочным. Он играет на тех тонких струнах осетинской души просто для того, чтобы обмануть избирателей, ввести их в заблуждение и, прикрывшись вуалью благовидного поступка, как ему представляется, на самом деле скрыть огромное количество своих политических пороков. Бибилов это делал на прошлых выборах, делает это сейчас. Никаких осязаемых инициатив и точно никакого юридического движения относительно присоединения Южной Осетии к России, а давайте говорить прямо, лишения Южной Осетии суверенитета и государственности, конечно же, не происходит за пределами электоральных плясок президента Бибилова. При этом, конечно, очень многие люди и на юге, и на севере Осетии хотят, чтобы Осетия была одна и была в составе России. Этих людей большинство на юге, на севере – сложный вопрос, потому что никакого референдума по этому поводу никогда не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предложение Бибилова о вхождении в состав России противоречит заявлениям президента Путина лишь о партнерских отношениях с государством Алания: "Я убежденный сторонник независимости Южной Осетии и против вхождения ее в состав России. Это было бы государственной изменой со стороны политических деятелей, которые пытаются под шумок, пользуясь сложным положением, это провернуть. Я просто хочу напомнить, что эти неистовые политические пляски Анатолия Бибилова с просьбами взять Южную Осетию в состав России - это постыдно, а учитывая, что президент России Владимир Путин не раз и не два и не три говорил, что видит Южную Осетию независимым суверенным государством и надежным партнёром для России, получается, что Анатолий Бибилов хочет подвести российского президента", - добавил Тотров.

По его мнению, мотив присоединения к России - это желание Бибилова остаться любой ценой у власти. "Бибилов будет использовать любую возможность, любой момент для того, чтобы свою личную повестку воплотить в жизнь, а она для него совершенно незатейлива – любой ценой остаться у власти, остаться президентом Южной Осетии", - подчеркнул Тотров.

Анатолий Бибилов - бывший министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии, председатель парламента (2014-2017). В 2017 году принял участие в президентских выборах, на которых набрал 57,8% голосов и стал новым президентом Южной Осетии. В 2022 году баллотируется на новый срок, говорится в биографической справке об Анатолии Бибилове, подготовленной "Кавказским узлом".

Подобные заявления о необходимости присоединения к России звучали и на прошлых выборах президента Южной Осетии, отметил североосетинский журналист издания "Коммерсант" Заур Фарниев. "С такими же заявлениями выступал Анатолий Бибилов. Но, в отличие от прошлого раза, наблюдаю какой-то повышенный интерес к его заявлениям со стороны крупных политических фигур – уже несколько сенаторов выступили с заявлениями, что это очень правильно. Есть у меня предположение, что это не в полной мере инициатива Анатолия Бибилова. Другое дело, не понятно, воплотится ли это в жизнь. Референдум воплотится, хотя не совсем понимаю, зачем проводить его - лет 15 или больше такой референдум уже проводился и люди высказались за вступление в состав России. Может быть, по каким-то законам тот референдум утратил свою силу и надо проводить новый, хотя я больше чем уверен, что в ходе этого референдума будет однозначный ответ - процентов 80 на 20", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Южной Осетии некому помешать инициативе о вхождении в Россию, заявил активист из Южной Осетии Тимур Цхурбати. "Я не думаю, что в Южной Осетии есть настоящие политики, у которых хватило бы мужества что-то говорить, чтобы не присоединяться к России. Если кто-то в Южной Осетии заявляет, что он хочет независимости страны, то государственные СМИ, которые находятся в жестком подчинении президенту, быстро начинают из него лепить врага народа. Поэтому не думаю, что какой-нибудь политик осмелится сделать такое заявление. Что касается бюрократического аппарата - его мне совсем не жалко", - сказал он.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи указали, что попытка вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии силовым способом обернется затяжным конфликтом и нанесет невосполнимый ущерб отношениям грузин с осетинами и абхазами.

Жители Южной Осетии склоняются к присоединению к России из-за страха нападения Грузии, подчеркнул Цхурбати. "Главное, почему народ Южной Осетии стремится к объединению – это страх. А страх, как известно, плохой советчик. Жители Южной Осетии боятся нападения Грузии. В этом плане они ошибаются, Россия заключила прекрасные договоры, защищает наши границы и слово держит", - указал он.

Предложение Бибилова о проведении референдума невыгодно России, отметил Цхурбати. "Своей инициативой Бибилов подтолкнул Грузию к тому, что она тоже подключилась к санкциям. Конечно, на фоне тех огромных санкций, которые Запад применил к России, они не очень ощутимы, но тем не менее он своей инициативой увеличил число стран, объявивших санкции России. Почему Бибилов делает подлянку нашему единственному союзнику, кто-нибудь может объяснить? Я сильно сомневаюсь, что это было по сигналу, потому что России это невыгодно", - указал он.

Идея объединения двух народов отошла на второй план и уступила место вхождению в Россию, отметил блогер "Кавказского узла" Алан Парастаев. "Идея объединения Северной и Южной Осетии была одной из основополагающих в начале нашей борьбы за независимость еще в начале 90-х годов с лозунгом "Две Осетии – одно сердце". Почему-то в последнее время она отошла на второй план, уступив идее просто вхождения в состав России. На мой взгляд, фактор разделенного народа с гуманитарной точки зрения и с точки зрения международного права сильнее, чем просто желание народа быть в составе Российской Федерации", - подчеркнул он.

Парастаев считает, что югоосетинские власти решили воспользоваться сложившейся политической ситуацией. "Наблюдая за событиями в Москве, ситуацией в Кремле, наши элиты решили, что неплохо было бы запустить в своей предвыборной гонке этот механизм - популярный, но набивший оскомину фактор. Негатив этой ситуации в том, что слишком часто о нем говорят и эту идею можно дискредитировать, потому что её используют в предвыборной агитации", - указал он.

По его мнению, раскол в обществе идея вступления в состав России не вызвала. "Единственно, кто может реально бороться за статус независимости - это люди, которые от этого получают очень большие дивиденды. Те, кто сидит на этой гуманитарной игле, получают бонусы от этого состояния. Обычный гражданин Южной Осетии не будет из-за этого идти на какие-то конфликты со своими согражданами", - подчеркнул блогер.

Эксперты сочли незначительными риски для Северной Осетии в случае объединения с Южной

Вхождение Южной Осетии в состав России станет лишь формальностью, отметил Фарниев. "Вопрос актуален, но не так, как был актуален до 2008 года. Сейчас по всем событиям, которые происходят в Южной Осетии, можно сказать, что это точно такой же регион России (с некоторыми нюансами), как и Северная Осетия. За исключением того, что в Южной Осетии бурлит политическая жизнь, чего про Северную Осетию сказать невозможно - выборы президента, достаточно демократичные выборы в парламент. Но во всем остальном Южная Осетия зависит от России. Финансовая зависимость никем не ставится под сомнение. Поэтому вхождение Южной Осетии в состав России будет больше формальным шагом, потому что де факто она является регионом России", - указал он.

На жизни Северной Осетии объединение с Южной никак не отразится, предположил Фарниев: "Единственное, если эти два региона будут объединены в один субъект, то, не то чтобы увеличатся проблемы или их станет меньше, просто проблемы, которые надо будет решать, станут масштабнее. Чисто технически объединить можно, но как это будет управляться я не совсем понимаю, потому что логистика между двумя республиками (одна дорога) непростая, сложновато будет осуществлять руководство территориально. Поэтому мне кажется логичным, что Южная Осетия станет отдельным субъектом. В этом случае не будет таможни, всех этих препон. И это будет, наверное, самое главное. Чисто формально, если Южная Осетия будет отдельным субъектом, это никак не повлияет ни на что. Проводить референдум в Северной Осетии нужно только в том случае, чтобы объединить два субъекта Российской Федерации, но для этого нужно, чтобы Южная Осетия уже была в составе федерации", - указал он.

Северной Осетии вряд ли станет хуже от того, что Южная Осетия присоединится к России, сказал Руслан Тотров. "Потому что, в любом случае российские бюджетные деньги просто будут перенаправлены", - указал он.

В случае присоединения к России Южная Осетия превратится в отсталый приграничный район, полагает Цхурбати. "Естественно, любой осетин желает, чтобы все осетины жили в одном государстве. Но в экономическом плане нам гораздо выгодней иметь свободную республику Южная Осетия. Объединяться да, надо. Но объединяться надо общими делами, общими культурными проектами и никто этому совершенно не мешает. Южная может собрать под свое крыло не только северных осетин, но и осетин всего мира, предоставив им гражданство. Например, турецких осетин или наших соотечественников, родившихся за границей. Находясь в составе России, мы лишены этой возможности", - подчеркнул он.

Цхурбати не видит перспектив развития Южной Осетии в составе России. "Потеряв суверенитет, Южная Осетия быстро превратится в приграничный район России, станет совершенно безлюдной. Я не вижу ни одного приграничного района России, который развивался динамично. Начнется резкий отток населения. Думаю, население уменьшится минимум вдвое-втрое. И в Южной Осетии останется только то население, которое будет обслуживать российские военные базы. Поэтому никаких политических плюсов я в этом не вижу. (...) Попытки войти в состав России в форме отдельного субъекта выглядят просто глупо – зачем мы объединяемся в состав России, если у нас будет два осетинских президента и два осетинских субъекта. Если и входить в состав РФ, то только как одна республика", - указал он.

При этом он добавил, что возможна напряженность в случае объединения Южной и Северной Осетии. С присоединением к России в Южной Осетии "исчезнет огромная масса рабочих мест, в том числе в аппарате", многие будут претендовать на рабочие места там (в Северной Осетии) и неприязнь между югом и севером будет возрастать. "Да, с течение времени это пройдет, но понадобится лет 25-30", - отметил Цхурбати.

В изменениях, которые произойдут в случае вступления в состав России, Парастаев не видит ничего плохого: "То, что огромный бюрократический аппарат сократится и военный аппарат сократится, разве это плохо? Люди вернутся к своим обычным занятиям обычным – к сельскому хозяйству, например. Чем это плохо?".

Власти Южной Осетии не используют экономические преимущества суверенитета

Власти Южной Осетии не стремятся развивать экономику и предпочитают осваивать российские деньги, подчеркнул Тотров. "Южная Осетия должна и может развиваться как независимое государство, в том числе с экономической точки зрения и в долгосрочной перспективе (постепенно) слезать с российской финансовой иглы. Примеры в мире, как это должно происходить, есть. Однако мы должны понимать, что политическое руководство Южной Осетии (те, кто были до, тоже ничем не лучше в этом плане) [хочет] осваивать российские деньги и никоим образом не тревожиться о новых источниках дохода для государства. У Бибилова был замечательный советник Сослан Джусоев, который еще несколько лет назад выходил с конкретными предложениями, связанными с рынком криптовалют. Бибилов и его команда просто-напросто высмеяли и махнули рукой. Ход времени показал, насколько они были неправы. Южная Осетия должна развиваться экономически сама", - сказал он.

Южная Осетия должна научиться монетизировать суверенитет, отметил Цхурбати: "Я не вижу экономических плюсов в политически объединенной Осетии. Нынешняя формула: один народ - две республики, экономически очень выгодна. Если подходить чисто с экономической точки зрения, то кроме минусов присоединение Южной Осетии ничего не принесёт. Сейчас Южная Осетия никак не пользуется возможностями суверенитета. Суверенитет – это не просто слово, это огромные финансовые возможности, которые нужно монетизировать. (...) То, что нынешнее руководство ими не пользуется, не говорит о том, что их нет. Поэтому я против вхождения в состав России. Южная Осетия более компактная и решать вопросы здесь намного проще".

Цхурбати обозначил ряд сфер, которые могли бы помочь развиваться экономике Южной Осетии. "В саму Южную Осетию можно направлять продукты питания третьих стран, необязательно это делать из России. Например, из того же Ирана, где очень хорошее качество продуктов питания и цены намного ниже российских. Но югоосетинский рынок сам очень маленький. Тем не менее, направляя грузы на территорию Южной Осетии, а потом реэкспортируя их в Россию, Южная Осетия может очень даже неплохо зарабатывать и при этом осетинское население Северной Осетии ввиду его не удаленности может легко пересекать границу и закупаться продуктами на неделю. Это касается также и промышленных товаров, которые изготавливаются в ближайших странах", - предложил он.

В числе других сфер, в которых есть потенциал экономического развития для Южной Осетии, Цхурбати назвал вторичную сборку битых автомобилей, производство спирта. "В Северной Осетии простаивает масса спиртзаводов по одной причине – у них нет лицензии. Вот если бы был начальный капитал, в Южной Осетии можно построить хороший спиртзавод, закупить зерновые в России, производить и реализовать в тот же Иран промышленный спирт", - отметил он.

Также он указал на возможности развития энергетики. "Например, гидроресурс ЮО может составить порядка 200 МВт. Есть один проект, разработан еще до Великой Отечественной войны, по которому одна гидроэлектростанция смогла бы дать энергии порядка 100 Мвт. При этом потребность самой ЮО составляет порядка 30 МВт. Всё остальное мы могли бы реализовывать или в саму Россию, или в третьи страны. Для этого всё есть – электролинии построены, у нас даже есть готовое водохранилище в Цхинвальском районе и на его базе как раз можно построить гидроэлектростанцию. Найти инвесторов не очень сложно, они даже были найдены, но благодаря Бибилову эта инициатива была воспринята в штыки, хотя бюджетные средства не затрагивались. Фактически он ее (инициативу) убил", - подчеркнул Цхурбати.

В экономической несостоятельности Южной Осетии Цхурбати винит её руководство: "Кокойты, увидев в Бибилове послушного исполнителя, выдвинул его в президенты, намереваясь быть серым кардиналом. Но это не сработало, Бибилов быстро избавился от опеки Кокойты, став президентом, но (...) так и остался ведомым. Поэтому никак не может воспользоваться суверенными возможностями Южной Осетии. Но страшно не то, что он не может этого сделать, а то, что он боится появления на югоосетинском политическом и экономическом поле свободного предпринимателя, поэтому любые проекты, направленные на появление свободного частного собственника на территории Южной Осетии, он пресекает, чем ничего, кроме вреда, Южной Осетии не приносит", - заключил он.

Экономика Южной Осетии не развивается так, как должна, согласился Алан Парастаев. "Говорить в сегодняшней ситуации о плюсах и минусах с экономической точки зрения сложно, потому что таких каких-то очень явных плюсов и явных минусов ни в одном, ни в другом варианте нет. Есть некие плюсы от нашей независимости, но мы их, к сожалению, не используем эффективно. И если появится такое руководство, которое сможет организовать использование этих плюсов, то неплохо бы находиться в независимом статусе. Но, как я говорю, плюсы не используются, поэтому говорить об их потере можно только гипотетически", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.