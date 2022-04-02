Заявление о референдуме в Южной Осетии указало на планы России повлиять на Грузию

02 апреля 2022, 05:13

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Москва может использовать предложение Анатолия Бибилова о вхождении Южной Осетии в состав России как инструмент для оказания давления на Грузию, и международное сообщество должно отреагировать на это, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта президент частично признанной республики Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России. Это заявление было сделано на фоне подготовки к президентским выборам, которые назначены на 10 апреля. На следующий день он заявил, что Южная Осетия может войти в состав России как отдельный субъект, а затем объединиться с Северной Осетией. Это намерение поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Референдум о присоединении к России не будет иметь юридической силы, подчеркнул глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Референдумы о присоединении Южной Осетии к Северной Осетии уже проводились дважды, в первый раз еще во время президентства Эдуарда Шеварднадзе. Однако за этими референдумами дальнейших действий со стороны России не последовало, более того, в 2008 году она признала независимость Южной Осетии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший государственный министр Грузии по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили.

"Южная Осетия предприняла и третью попытку проведения аналогичного референдума, но тогда президент России Владимир Путин прямо сказал, что Россия не для того признала независимость Южной Осетии. Россия всегда отказывала региону в присоединении. Но сейчас все может измениться, и этот референдум может стать особым", - предположил он.

Закареишвили обратил внимание, что президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля, и в этот же день можно было бы провести и этот референдум. Однако то, что с этим вопросом не спешат, позволяет сделать выводы, что проведение референдума – пиар-кампания баллотирующегося на второй срок Анатолия Бибилова, считает он.

Закареишвили отметил, что вопрос о проведении был поднят не с начала предвыборной кампании или же во время трех проведенных телевизионных дебатов, а только 30 марта. "Видимо, из Москвы поступила новая директива - возможностью присоединения Южной Осетии к Северной запугать Грузию, чтобы она не раздражала официальную Москву. Если Грузия станет тихо себя вести, то Россия не аннексирует Южную Осетию. Если произойдет присоединение к России, то тогда Россия уничтожит свою единственную опору в Грузии – правящую партию «Грузинская мечта – Демократическое движение»", - сказал он.

Бывший министр уверен, что в случае присоединения Южной Осетии к России Грузия появится в международной повестке дня у мирового сообщества. "Примером этому служит заявление государственного департамента США, сделанное 1 апреля, в котором он призвал Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии, согласно подписанному страной договору о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Причем госдеп выступил с заявлением, с которым должна была выступить Грузия. Кроме того, антироссийские экономические санкции будут действовать в пользу Грузии до тех пор, пока Россия не дезавуирует свое признание независимости Южной Осетии", - сказал он.

Аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Ираклий Менагаришвили считает, что при постановке вопроса о проведении референдума, властям Грузии следует предпринять любые шаги для прекращения этого процесса, чтобы не довести его до крайнего уровня. Грузии следует обратиться к международному сообществу, чтобы оно предприняло соответствующие решения об оказании воздействия на Россию, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В случае отказа России или ее деструктивного подхода в этому, предпринять соответствующие меры. По всем международным нормам и правилам подобные решения, мероприятия, референдум или что-то подобное, нелегальны", - заявил Менагаришвили корреспонденту "Кавказского узла".

Однако у Грузии нет других рычагов влияния, кроме международной поддержки, которая может воспрепятствовать проведению этого референдума, отметил он. Есть также такой механизм как силовое воздействие, но на практике это – война с Россией, добавил Менагаришвили.

Он считает, что проведение референдума в Южной Осетии – это провокация Грузии, но цель ее пока не ясна.

Редактор военного журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили считает, что проведение референдума – это провокация Грузии к вооруженным действиям.

"Антироссийские санкции, принятые международным сообществом, приведут к серьезным проблемам в России, которые отразятся и на Абхазии и Южной Осетии, которые финансирует Россия. С возникновением серьезных бюджетных проблем в России она больше не сможет вкладывать средства в эти регионы в прежнем объеме, что вызовет у них антироссийские настроения", - отметил он.

Аладашвили исключил, что Россия усилит свое военное присутствие в Южной Осетии. Более того, из региона выведены техника и силы для участия в спецоперации на Украине, сказал он.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи указали, что попытка вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии силовым способом обернется затяжным конфликтом и нанесет невосполнимый ущерб отношениям грузин с осетинами и абхазами.

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