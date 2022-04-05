Кандидаты в президенты Южной Осетии соревнуются в стремлении объединиться с Россией

05 апреля 2022, 07:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предложение кандидата на пост президента Алана Гаглоева провести референдум о присоединении к России – такой же пиар-ход, как и аналогичное заявление Анатолия Бибилова, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики из Южной Осетии. По их оценке, большинство политиков в Южной Осетии – пророссийские, и для проведения референдума неважно, кто станет президентом.

Как писал "Кавказский узел", Анатолий Бибилов 30 марта выступил с заявлением о намерении провести референдум о вхождении в состав РФ, а на следующий день заявил, что планируется объединение с Северной Осетией. Инициатива присоединения к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии. Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев предложил 4 апреля провести одновременно с выборами президента референдум о присоединении Южной Осетии к России. Он также заявил о готовности сложить полномочия президента по итогу референдума.

Выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева.

Бывший советник президента Южной Осетии Бибилова Сослан Джусоев предположил, что "заявление Гаглоева продиктовано тем, что он, как и большинство граждан Южной Осетии и политиков, исходит из того, что заявления Анатолия Ильича о проведении референдума – это не более чем предвыборная технология".

"Отсюда и такая привязка к референдуму и его нахождению в должности президента после 10 апреля. То есть логика понятна: если мы присоединяемся к России, то зачем еще проводить выборы в принципе, и зачем тогда еще и президент нужен", – сказал он 4 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

Показательная дружба Бибилова с Россией не способна впечатлить граждан Южной Осетии, полагает Джусоев. "Я надеюсь, что это не сыграет роли, потому что, говоря простым языком, мы это много раз проходили. Это бывает перед каждыми выборами практически. И тут при голосовании надо исходить из каких-то очень рациональных аргументов, и, я надеюсь, народ так и поступит. Ну и в принципе я бы не хотел каких-то спекуляций на тему референдума вообще ни от кого", – заявил он.

Все политики в Южной Осетии являются пророссийскими, считает Джусоев, и для гипотетического присоединения Южной Осетии не имеет большого значения, кто будет президентом. "У нас антироссийских политиков нет, и я не знаю, насколько это может сыграть на руку. Полагаю, что опять же это работа их политтехнологов, потому что эта инициатива, в их понимании, в понимании президента, призвана гарантировать ему переизбрание. Посмотрим, что из этого получится. А в общем, если рассуждать гипотетически, скажем, если российское руководство примет решение, что пора удовлетворять просьбу Южной Осетии о присоединении, то они могут исходить из двух предыдущих референдумов – то есть тут большого значения, кто возглавляет республику, не будет", – резюмировал Джусоев.

Активист из Южной Осетии Тимур Цхурбати усомнился в возможности проведения референдума. "Я думаю, никакого референдума не будет. Всё это просто, по моему мнению, пиар и больше ничего. Предсказать, как проголосуют наши избиратели, я не берусь, но, по-моему, проголосуют против Бибилова, потому что каких-то успехов у него нет. Правда, он запустил пивзавод в Ленингорском районе. Вот это может чуть-чуть сыграть ему на руку. То, что он в ДНР поехал, это только минус, потому что то, что наши парни там, ни у кого не вызывает положительных эмоций", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта Анатолий Бибилов сообщил, что жители Южной Осетии отправились на Украину для участия в спецоперации.

Политолог, публицист из Северной Осетии Батраз Сидамон считает заявления Гаглоева спекуляцией. "Это спекуляция, проверенная технология. Чем-то подобным пользовался Кокойты в 2011 году – одновременно с президентскими выборами провел референдум по предоставлению русскому языку статуса государственного. Непонятно, как они сейчас будут проводить референдум о присоединении – за несколько дней до выборов. Что касается готовности уйти с поста в случае избрания президентом, то, если действительно дойдет до присоединения, он в любом случае уйдет. Готов он или нет – уже никого не будет интересовать", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сидамон отметил пророссийскую риторику на политической арене Южной Осетии. "Электоральное поведение избирателей Южной Осетии абсолютно непредсказуемо, поэтому здесь трудно что-то сказать. В 2011 году эта риторика не помогла Бибилову, а в 2017 году уже помогла. В любом случае этот элемент кампании не может иметь сколько-нибудь существенного значения, так как в ней нет непророссийских кандидатов. Главный фактор – мобилизационный потенциал фан-клубов кандидатов. И в этом вопросе не столько силен Бибилов, сколько слабы остальные кандидаты. Клептократические режимы, подобные бибиловскому, могут существовать только в условиях существования слабой беззубой оппозиции", – сказал политолог.

Аналитик по Северному Кавказу The Jamestown Foundation (Вашингтон) Валерий Дзуцати назвал тему присоединения Южной Осетии удобной эксплуатацией со стороны кандидатов и действующего президента. "Мне кажется, все эти заявления являются чистой воды предвыборной борьбой. И Бибилов, и Гаглоев в полной мере осознают, что присоединение Южной Осетии к РФ – это популярная у избирателя тема, поэтому стараются её использовать по полной программе. Кроме того, это приятно для Москвы, что позволяет рассчитывать на её благосклонность. И, наконец, эта тема безопасна для них, поскольку они ничего не теряют в любом случае. Присоединение Южной Осетии к России не нужно Москве на данном этапе, поэтому вряд ли там внемлют призывам Бибилова и Гаглоева. Я думаю, что они это прекрасно понимают и тем более спокойно могут эксплуатировать эту тему", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сопредседатель общественного движения "Союз Алания-Россия" Роланд Келехсаев считает, что обращение Гаглоева не сыграет особой роли на выборах. "Это, скорее всего, элемент предвыборной кампании, пиара. Конечно, все понимают, что Бибилов использовал референдум как пиар-ход, но это вышло ему боком, так как он подвергся критике части населения, которая посчитала это банальным пиаром. Поэтому и Алан Гаглоев всё это хорошо понимает, и сегодняшнее обращение тому пример – то есть он перехватил инициативу. А вот насколько этот удачный ход, покажет вскрытие урн 10 апреля. На мой взгляд, это обращение просто свело на нет инициативу Бибилова. Ну и Алану Гаглоеву прибавило голоса избирателей. Я думаю, что эта инициатива не сыграет роли на выборах", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией. На референдуме 2006 года граждане выступили за сохранение статуса независимого государства. В июне 2014 года спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о скорой подготовке к народному голосованию о присоединении республики к России. 18 марта 2015 года договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией подписали президенты Владимир Путин и Леонид Тибилов. В октябре того же года тогдашний президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. В 2017 году Анатолий Бибилов в ходе предвыборной гонки на президентских выборах заявил, что его основная цель в случае победы на выборах – осуществление проекта по воссоединению двух Осетий.

Федеральный конституционный закон РФ "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ" от 2001 года (с изменениями закона от 26 октября 2005 года) предусматривает, что в качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Надежда Ермолаева.

"В теории конституционного права о сроках давности референдумов ничего не сказано, такого срока у него нет", – ответила Ермолаева.

При этом юрист отметила, что процедура проведения референдума в 1992 году в Южной Осетии противоречит действующему российскому законодательству, поскольку референдум о присоединении к иностранному государству может проводить только независимое государство. С такой инициативой к России могла бы обратиться лишь Грузия, чтобы Российская Федерация приняла часть ее территории в свой состав, считает Ермолаева.

"Даже когда в состав России был принят Крым, республика сначала приняла Декларацию о своей независимости, затем вышли с предложением вступить в состав России, которое было одобрено федеральными палатами в один день с Конституционным судом – и международный договор между РФ и Крымом о вхождении в состав России был ратифицирован. Последовательность в том, что сначала независимость, затем – вхождение в государство. Поскольку референдум о независимости был проведен в Южной Осетии лишь в 2006 году, то референдум о вступлении в Россию никак не мог быть проведен раньше этого. Это может сделать только независимое государство", – рассказала Ермолаева.

Также юрист отметила, что по законодательству России не имеет значения, на основании чего Южная Осетия попросится в ее состав. "Надо им проводить повторный референдум или нет – это не имеет значения для России. Здесь должен быть нормативный акт Южной Осетии. В России, например, существует федеральный конституционный закон о референдуме, и в нем регламентирован перечень вопросов, которые могут или не могут быть вынесены на референдум. Нечто подобное должно существовать и в иностранном государстве, которое, реализуя свой суверенитет, принимает решение об инициировании присоединения к РФ", – рассказала Ермолаева.

Юрист указала на то, что по закону, вопросы изменения статуса субъекта Российской Федерации, а также вопрос вступления в Россию нового субъекта не могут быть вынесены на референдум. Она также отметила, что "в регулировании и управлении присоединившимся регионом возможны варианты", зависящие от условий и статуса присоединения. "Крым присоединился в качестве республики, а главы республик избираются. Крым – это была особая история, там избирать никого не надо было, там все должно было быть под жестким контролем. В этих вопросах вообще сложно давать юридическую оценку тому, а как это будет, поскольку правоприменение существенно отличается в нашей стране от того, как это должно быть по закону. Не существует таких норм, которые бы регулировали эту ситуацию. Все будет так, как угодно президенту Путину. Такие ситуации не очень урегулированы, не каждый день двигаются границы государств. Референдум этот никогда не признает Грузия и весь мир. В Северной Осетии, воссоединиться с которой желает Южная Осетия, проведение референдума не требуется, границы меняются по решению федеральных органов власти по согласованию с органами субъекта <...> Тут какого-то отдельного решения Северной Осетии, как субъекта РФ, не требуется", – заключила Ермолаева.

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