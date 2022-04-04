Гаглоев призвал совместить с выборами референдум о присоединении Южной Осетии к России

04 апреля 2022, 13:59

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Использование в предвыборной борьбе Анатолия Бибилова идеи провести референдум о присоединении Южной Осетии к России недопустимо, заявил кандидат в президенты Алан Гаглоев и предложил организовать референдум в день выборов. Некоторые пользователи Facebook* поддержали его предложение.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля, с 16 марта началась агитационная кампания. Регистрацию в качестве кандидатов прошли пять человек: Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались реальными претендентами на пост президента. Ибрагим Гассеев призвал своих сторонников поддержать на выборах Плиева. Анатолий Бибилов 30 марта выступил с заявлением о намерении провести референдум о вхождении в состав, а на следующий день заявил, что планируется объединение с Северной Осетией. Инициатива присоединения к России озвучена перед выборами, так как уже помогла Бибилову получить победу на выборах 2017 года, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры из Южной и Северной Осетии.

В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией. На референдуме 2006 года граждане выступили за сохранение статуса независимого государства. В июне 2014 года спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о скорой подготовке к народному голосованию о присоединении республики к России. 18 марта 2015 года договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией подписали президенты Владимир Путин и Леонид Тибилов. В октябре того же года тогдашний президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении инициировать референдум о присоединении к России. В 2017 году Анатолий Бибилов в ходе предвыборной гонки на президентских выборах заявил, что его основная цель в случае победы на выборах - осуществление проекта по воссоединению двух Осетий.

Кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев призвал сегодня провести референдум о присоединении к России в ходе президентских выборов 10 апреля. "Алан Гаглоев: "Инициативная группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации 10 апреля 2022 года готова!" - говорится в сообщении на странице в Facebook партии "Ныхас", которую возглавляет Алан Гаглоев.

В другом посте Гаглоев пояснил, что как таковой референдум не нужен. "Народ Южной Осетии проголосовал на референдуме 1991 года за сохранение СССР, за возможность жить в одном государстве со своими северными братьями, с Россией. И выразил свою волю еще раз — на референдуме 1992 года, проголосовав за независимость от Грузии и возможность войти в будущем в состав России, как правопреемника СССР. Этот документ имеет юридическую силу до сих пор, на него ссылался Дмитрий Анатольевич Медведев, когда Россия признала Южную Осетию в августе 2008 года. Если понадобится, мы проголосуем еще раз, соотнеся каждый свой шаг с интересами нашего стратегического союзника - России", - говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

При этом Гаглоев счел недопустимым "использование идеи воссоединения в качестве предвыборной манипуляции сознанием народа". "Это безответственный шаг и по отношению к собственному народу, и по отношению к России", - говорится в публикации.

Сообщение об инициативе провести референдум в день выборов президента было также опубликовано в группе "Алания Выборы" в Facebook. Менее чем за час с момента публикации, к 13.45 мск, она набрала восемь комментариев, все пользователи высказались в поддержку проведения референдума в день выборов.

"Отлично. Пусть проводят в тот же день!" - написала Арина Мамитова. "Всецело поддерживаю это предложение. Нечего переносить на неопределённый срок", - отметила Фатима Тадтаева.

С предложением согласился и пользователь Пуха Пух: "Если Бибилов не блефует, то должен провести референдум в день выборов!". "Нам нужны честные выборы и справедливая власть! Ничего этого нет и не будет при Бибилове", - заявил Арсамаг Тедеев.

Напомним, что в статье 10 закона Южной Осетии "О референдуме" говорится, что президент республики должен издать указ о проведении референдума не позднее 10 дней после одобрения материалов о проведении референдума Верховным судом. При этом президент может назначить дату проведения голосования на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.

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