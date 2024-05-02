Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить всех задержанных

02 мая 2024, 22:36

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Активисты, которые заблокировали дорожное движение на площади Героев в Тбилиси, выдвинули властям требование об освобождении всех задержанных участников акций протеста. Акции гражданского неповиновения продолжатся, пока законопроект об иноагентах не будет отозван из парламента, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", в ходе акций протеста против закона об иноагентах 1 мая пострадали как минимум 15 человек, сообщил Минздрав. Днем полицейские в Тбилиси задержали не менее шести активистов, которые перекрыли дороги к площади Героев, практически заблокировав движение.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

К первоначальному требованию об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" активисты, перекрывшие транспортное движение на площади Героев и одной из набережных, добавили требование освободить всех задержанных во время акций протеста.

В ответ на задержания нескольких активистов тысячи человек перекрыли транспортное движение на площади Героев, которая является одной из основных транспортных развязок в центре города и связывает несколько районов. Протестующие заняли дороги на всех уровнях эстакады и на на самой площади. Через некоторое время часть протестующих переместилась на Левую Набережную, там они потребовали от властей освобождения всех задержанных, назвав задержания незаконными.

Изначально акция протеста проходила перед зданием парламента на проспекте Руставели, но демонстранты массово переместились на площадь Героев, узнав, что полиция запретила небольшой группе молодежи - ориентировочно до 30 человек - перекрывать движение на площади, передал корреспондент "Кавказского узла".

Во время шествия с проспекта Руставели к площади Героев, протестующие парализовали транспортное движение, но никто из автомобилистов не высказал недовольства, а некоторые из них высказывались в поддержку протеста и благодарили демонстрантов.

Еще одно, третье по счету требование, озвученное протестующими - наказать силовиков, которые применили силу против мирных участников акций протеста. "Третье требование - чтобы все, кто прибегал к насилию в отношении женщин, детей и остальных протестующих, были максимально наказаны", - цитирует слова одного из активистов "Интерпрессньюс".

Противники законопроекта об иноагентах планируют провести в Тбилиси массовую акцию по случаю Дня Европы, подготовка к которому уже началась, однако пока не объявлено точное время и место демонстрации.

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