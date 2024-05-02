Суд отказался смягчить пенсионерке из Шахт приговор по делу о фейках

02 мая 2024, 23:33

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Ростовский областной суд оставил в силе приговор 72-летней жительнице Шахт Евгении Майбороде, которая получила 5,5 лет колонии по обвинению в распространении фейков об армии и призывов к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Шахтах приговорил 72-летнюю местную жительницу Евгению Майбороду к 5,5 года колонии, признав ее репосты в соцсети фейками про армию и призывами к экстремизму. Поводом для уголовного дела стал репост информации о числе погибших российских военных и эмоциональный видеоролик. Майборода объяснила свои действия тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами разрушенного снарядами здания. Защита Майбороды подала апелляцию на приговор.

Пенсионерка Евгения Майборода приговорена к заключению за свою пацифистскую позицию, ее преследование политически мотивировано и должно быть немедленно прекращено, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Апелляционную жалобу по делу Майбороды рассматривал судья Ростовского областного суда Владимир Абрамов. Обвиняемая, выступая на заседании, попросила его быть «быть милосердным», однако судья не стал смягчать приговор, сообщила сегодня "Медиазона".

«Я старый человек, с кучей болячек (...) не могу долго так жить без препаратов, в общем мне сложно. Мне очень сложно здесь, в силу возраста», — цитирует издание слова Евгении Майбороды.

Судья обратил внимание, что Майбороде предстоит пробыть в заключении около 4,5 лет с учетом уже отбытого наказания - времени, проведенного в СИЗО, отмечает Telegram-канал "Говорит НеМосква".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием защиты Евгении Майбороды относительно решения областного суда и планов дальнейшего обжалования приговора.

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